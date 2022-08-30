ولي العهد يزور مقر خدمة “المكان الواحد” في غرفة تجارة عمّان

زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، مقر خدمة “المكان الواحد” التابع لوزارة الصناعة والتجارة في غرفة تجارة عمان.

ويوفر المقر مجموعة من الخدمات للمواطنين والمستثمرين في القطاع التجاري منها تسجيل الشركات وترخيصها، ودفع الضرائب ومنح تصاريح العمل المختلفة.

ويضم المقر، مكاتب تابعة لوزارة الخارجية، ودائرة الأراضي والمساحة، وضريبة الدخل والمبيعات، مؤسسة الغذاء والدواء، والضمان الاجتماعي أمانة عمّان الكبرى (مكتب وحدة رخص المهن)، وكاتب العدل، ومديريتي عمل وضمان غرفة تجارة عمّان، ودائرة الأحوال المدنية، وإي فواتيركم.

الجدير بالذكر، أن مقر خدمة المكان الواحد أنجز خلال العام 2021 أكثر من 198 ألف معاملة لمراجعيه، مما ساهم في تسهيل الإجراءات للمستثمرين.