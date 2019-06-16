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ولي العهد يستقبل مبعوثة الأمم المتحدة للشباب

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد- استقبل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، مبعوثة الأمم المتحدة للشباب جايثما ويكراماناياكا، في اجتماع ركز على مجالات التعاون بين الأردن والأمم المتحدة لتمكين الشباب وتعزيز دورهم.

وأكد سمو ولي العهد، خلال اللقاء، أهمية توسيع مشاركة الشباب في عملية التنمية الشاملة وتطوير قدراتهم وتبني أفكارهم الإبداعية، ليكون لهم دور أكبر في بناء المستقبل.

وتم خلال اللقاء استعراض الجهود والمبادرات التي تتبناها مؤسسة ولي العهد بهدف الاستثمار في طاقات الشباب الأردني وتعزيز دورهم القيادي وتنمية مهاراتهم، خصوصا وأن الشباب يشكلون نحو 70 بالمائة من المجتمع الأردني.

من جانبها، أشادت مبعوثة الأمم المتحدة للشباب بجهود سمو ولي العهد في دعم ورعاية الشباب، مؤكدة أهمية قرار مجلس الأمن الدولي 2250 حول الشباب والسلام والأمن، الذي صدر بناء على مبادرة من سموه بعد ترؤسه جلسة مجلس الأمن في نيسان من العام 2015، بعنوان “صون السلام والأمن الدوليين: دور الشباب في مكافحة التطرف العنيف وتعزيز السلام”.

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