ولي العهد يشارك في القمة العالمية للصناعة والتصنيع السبت المقبل

عمان- يشارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، السبت المقبل، في أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020.

ويلقي سمو ولي العهد كلمة، خلال القمة الافتراضية، التي تعقد بمبادرة مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).

وتبحث القمة، التي يشارك فيها قادة دول وسياسيون وأكاديميون ورؤساء تنفيذيون لكبرى الشركات العالمية، تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ودورها في إعادة إطلاق النشاطات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات العالمية، في مرحلة ما بعد وباء كورونا.

وتهدف القمة، التي أطلقت قبل ثلاث سنوات، إلى الحد من الفقر، وتحقيق عولمة شاملة واستدامة بيئية، من خلال تحقيق التنمية الصناعية.-(بترا)