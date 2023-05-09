ولي العهد يشارك كتيبة المدرعات الثانية الملكية تمرينا أمنيا

نفذت كتيبة المدرعات الثانية الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى، الثلاثاء، تمريناً أمنياً لاختبار خطة الدفاع المحلي للوحدة بمشاركة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بواجبه مساعداً لقائد السرية الأولى التي يخدم فيها حالياً.

واشتمل التمرين الذي جاء ضمن الخطط والبرامج التدريبية السنوية التي تنفذها وحدات وتشكيلات القوات المسلحة على فرضيات تحاكي بعض التهديدات الأمنية المتوقعة، وكيفية التعامل معها بشكل يضمن سلامة وأمن مرتباتها وموادها ومعداتها.

وهدف التمرين إلى اختبار الجاهزية القتالية للوحدة ومدى قدرتها على تنفيذ الواجبات الموكلة إليهم وصولاً بمرتباتها إلى مستوىً عالٍ من الكفاءة العملياتية والتدريبية.

وفي نهاية التمرين أبدى المشاركون لياقة بدنية عالية ودقة ومهارة واحترافية في العمل عكست المستوى المتميز والقدرة على العمل بروح الفريق الواحد.