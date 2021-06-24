ولي العهد يشاهد مشغولات يدوية لأبناء وبنات العقبة في واحة آيلة

العقبة – شاهد سمو ولي العهد، في واحة آيلة – العقبة اليوم، مشغولات يدوية لأبناء وبنات المجتمع المحلي.

وحرص سموه على تبادل الحديث مع الحضور الذين عبروا عن تقديرهم لهذه اللفتة، التي تميزت بالعفوية، وشجعت أعمالهم.

وتوظف شركة واحة آيلة للتطوير حوالي ٣٠٠ موظف وموظفة بشكل مباشر؛ تبلغ حصة أبناء العقبة أكثر من ٦٤٪؜ من هذه الوظائف.

كما يوظف مشغلو الفنادق والمجمعات التجارية ومزودو الخدمات داخل واحة آيلة حوالي ٥٢٠ موظفا وموظفة إضافيين ليتجاوز عدد العاملين ضمن واحة آيلة أكثر من ٨٠٠ .

وبلغ حجم الاستثمار في شركة واحة آيلة مع نهاية العام ٢٠٢٠ حوالي مليار دولار توزعت على أعمال البنية التحتية والبحيرات الاصطناعية وملعب الغولف العالمي والفنادق والشقق الفندقية والمرافق التجارية.