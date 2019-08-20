ولي العهد يشحذ همم “صقور النشامى” قبل المونديال – فيديو

خالد العميري

عمان- قام سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مساء اليوم الثلاثاء، بزيارة المنتخب الوطني لكرة السلة “صقور النشامى” ، خلال التدريب الأخير الذي أقامه المنتخب في الصالة الرياضية بمجمع الحسين للأعمال، قبيل السفر فجر يوم غد الأربعاء إلى الصين للمشاركة في البطولة الودية التي ستقام في الصين والتي تسبق المشاركة في كأس العالم هناك.

واثنى سمو ولي العهد على الجهد الكبير الذي بذله “صقور النشامى” في المرحلة الماضية، والذي توجوه بالتأهل إلى كأس العالم، وحث اللاعبين على بذل قصارى جهدهم لرفع راية الوطن وتحقيق النتائج التي تليق بسمعة الأردن، مؤكداً سموه ثقته بقدرات اللاعبين وارادتهم الصلبة بتحقيق النتائج التي تلبي طموح الأردنيين جميعاً.

بدورهم، قدم نجوم منتخب السلة الشكر والتقدير لسموه على هذه اللفتة الكريمة، التي ترفع من معنوياتهم وتشحذ هممهم قبل الاستحقاق العالمي.

وجاءت زيارة سموه في إطار حرصه على رفع معنويات الفريق ودعمه المستمر للقطاع الرياضي والشباب.

يذكر أن الفريق الوطني مصنف 32 عالمياً والأول عربياً ، كما و أن الأردن الدولة الوحيدة العربية المشاركة من آسيا.

عليان: زيارة ولي العهد لفتة رائعة

من جهته أكد رئيس إتحاد كرة السلة محمد عليان أن زيارة ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني إلى تدريب “صقور النشامى” اليوم تعد لفتة رائعة جداً وشكلت حافزاً معنويا مهماً للنجوم قبل سفرهم إلى الصين للمشاركة في كأس العالم لكرة السلة.

وأضاف عليان أن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني أكد للاعبين بأن الرياضي الأول جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين طلب منه زيارة اللاعبين خلال التدريب والالتقاء بهم والجهاز التدريبي، لنقل تحيات جلالته لنجوم المنتخب وتقدير جلالته لجهودهم في التأهل وثقته بقدرتهم على رفع اسم الأردن عالياً في مونديال كرة السلة.

واختتم عليان بأن أسرة كرة السلة كانت سعيدة للغاية بزيارة سموه والتي شكلت حافزاً كبيراً للاعبين قبل مغادرة الأردن نحو الصين.

