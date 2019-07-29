ولي العهد يطلق منحة دراسية باسم العزايزة

عمان-الغد– أطلقت جامعة الحسين التقنيّة منحة دراسيّة باسم الطالب المرحوم محمد وصفي العزايزة، بتوجيهات من سمو الأمير حسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

ونشرت الجامعة منشورا يفيد بأن باب القديم مفتوح لجميع الطلبة الناجحين في الثانوية العامة للعام 2019 – 2020، فرع (علمي وصناعي)، بمعدل 90 فما فوق.

وأضافت أنه سيحصل على المنحة صاحب أعلى معدل من الطلبة المتقدمين لجامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد.

و قضى الطالب العزايزة بحادث دهس أثناء ذهابة لأداء صلاة العشاء قبل إعلان النتائج ،و حصل على معدل 98.4 % في امتحان الثانوية العامة التي أعلنت نتائجها قبل أيام.