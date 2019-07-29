آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

ولي العهد يطلق منحة دراسية باسم العزايزة

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد– أطلقت جامعة الحسين التقنيّة منحة دراسيّة باسم الطالب المرحوم محمد وصفي العزايزة، بتوجيهات من سمو الأمير حسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

ونشرت الجامعة منشورا يفيد بأن باب القديم مفتوح لجميع الطلبة الناجحين في الثانوية العامة للعام 2019 – 2020، فرع (علمي وصناعي)، بمعدل 90 فما فوق.

وأضافت أنه سيحصل على المنحة صاحب أعلى معدل من الطلبة المتقدمين لجامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد.

و قضى الطالب العزايزة بحادث دهس أثناء ذهابة لأداء صلاة العشاء قبل إعلان النتائج ،و حصل على معدل 98.4 % في امتحان الثانوية العامة التي أعلنت نتائجها قبل أيام.

مقالات ذات صلة

القبض على 4 أشخاص من تجار المواد المخدرة في معان

منذ ساعتين

تعطل حافلة حجاج في منطقة الحسا – فيديو

منذ ساعتين

الملك يهنئ ملك المغرب بالذكرى العشرين لجلوسه على العرش

منذ ساعتين

خطة لتطوير المراكز الصحية الشاملة

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock