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ولي العهد يعزي بوفاة الطفلة سمية المطالقة

منذ ساعة واحدة

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اربد -الغد– أجرى ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني اتصالا مع والد الطفلة سمية منصور المطالقة معزيا بوفاتها.
وعبر سموه خلال الاتصال عن عميق حزنه ومواساته لأهل المرحومة، سائلا المولى عز وجل ان يلهم ذويها الصبر والسلوان.
وكانت الطفلة سمية 10 سنوات وهي حافظة لكتاب الله توفيت امس الجمعة اثر تعرضها للسعة نحلة تسبب بحساسية مفرطه.
وتسكن سمية ببلدة حوفا بلواء الوسطية في محافظة اربد وهي من الطالبات المتميزات والمتفوقات في مدرستها.

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