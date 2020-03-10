ولي العهد يفتتح مدينة محمد بن زايد آل نهيان التدريبية التابعة للجيش

الزرقاء – مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، مدينة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التدريبية في محافظة الزرقاء، التابعة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وتهدف المدينة التدريبية التي أنشئت بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، إلى تجميع مدارس التدريب في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي من مختلف الصنوف، لتسهيل تنفيذ المتطلبات التدريبية والإدارية المناطة بها، حيث تعد المدينة أنموذجا على مستوى المنطقة. ولدى وصول سمو ولي العهد، كان في استقباله رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب، ومدير المدينة التدريبية، وعدد من ضباط القوات المسلحة.

ونقل سمو ولي العهد، خلال الافتتاح، تحيات جلالة القائد الأعلى لمرتبات المدينة التدريبية ولجميع منتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مؤكدا سموه حرص جلالته على توفير جميع متطلبات التطوير للقوات المسلحة، بما يمكنها من القيام بالمهام والواجبات المناطة بها بكفاءة عالية واقتدار.

وأعرب سمو ولي العهد عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على تمويل إنشاء المدينة التدريبية، في إطار التعاون الثنائي الذي يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، لافتا سموه إلى أن هذا التعاون نهج ثابت ينطلق من عمق العلاقة التاريخية التي رسختها قيادتا البلدين.

وخلال الافتتاح، استمع سموه إلى إيجاز قدمه مدير المدينة التدريبية، حول الواجبات والمهام المناطة بها، والخطط المستقبلية والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها في جميع النواحي التدريبية واللوجستية والأمنية والفنية.

وجال سموه في مرافق وأقسام المدينة التي تضم مدرسة سلاح الهندسة الملكي، ومعهد الإدارة والتدريب اللوجستي، ومدرسة تدريب ضباط الصف، حيث أنشئت لزيادة مستوى الكفاءة التدريبية لمختلف صنوف القوات المسلحة، انطلاقا من حرص جلالة القائد الأعلى على الارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل والتطوير.

وأنشئت مدينة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التدريبية، وفقا لأحدث الأسس والمعايير الهندسية، إذ سيتم في المرحلة القادمة افتتاح عدد من المدارس فيها، وتشمل الدروع الملكية، والشهيد الملك عبدالله بن الحسين للمشاة، وسلاح المدفعية الملكي، ومعهد اللغات.

وحضر الافتتاح السفير الإماراتي في عمان، والملحق العسكري الإماراتي في عمان.