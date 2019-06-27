ولي العهد يفتتح مركز شباب ذيبان بعد تحديثه – صور

عمان- الغد- افتتح نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، مركز شباب ذيبان بمحافظة مادبا، بعد أن تم تحديثه من قبل مؤسسة ولي العهد، تنفيذاً لتوجيهات سموه بتحديث عدد من المراكز الشبابيّة في محافظات المملكة لتلبية احتياجات ومتطلبات الشباب.

وجاءت توجيهات سمو ولي العهد لتطوير المراكز الشبابية لتكون حاضنة للتميز لدى الشباب، فضلا عن تنمية مهاراتهم وقدراتهم، وإيمانا من سموه بطاقات ودور الشباب الأردني في خدمة الوطن.

وأكد سموه، خلال الافتتاح، أن مراكز الشباب تعتبر منصات مهمة لتنمية المهارات والقدرات، ولا بد من ضمان استمرارية نشاطاتها، لافتا سموه إلى أن إعادة تأهيل المركز جزء من مبادرة أوسع تبنتها مؤسسة ولي العهد.

وشملت مبادرة إعادة التأهيل تحديث ثلاثة مراكز شبابية كمرحلة أولى، في أقاليم المملكة الثلاثة، من قبل مبادرات مؤسسة ولي العهد، كما تضمنت تنفيذ دورات تدريبيّة تعزز من قدرات الشباب في مجتمعاتهم المحليّة.

وتأتي هذه المراكز لتصبح نموذجاً لإشراك القطاع الخاص في تحديث المراكز الشبابية التي تؤثر إيجاباً في تنمية مهارات الشباب في المملكة.

وجال سموّه في مرافق المركز، المكونة من مسرح مخصص لتنفيذ الفعاليات الثقافيّة، وغرفة تدريبيّة لتقديم تدريبات تعزز من قدرات ومهارات الشباب، بالإضافة إلى الغرفة الترفيهيّة والصالة الرياضيّة ومختبر الحاسوب وقاعة التدريب المهني.

واطلع سموّه على البرامج والفعاليات التي يتم تنفيذها في المركز، من جلسات تدريبية وورش عمل ينفذها شباب ومؤسسات مجتمع محلي، بالشراكة مع فرسان مبادرة حقق، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، والمخصصة للتدريب على محاور تعزيز قدرات الشباب، وريادة الأعمال، والأعمال التطوّعيّة.

كما اطلع سموّه على الدورة التدريبيّة التي تقدّمها مبادرة مصنع الأفكار، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، في مختبر الحاسوب والتي تسلّط الضوء على التصميم والطباعة الثلاثيّة الأبعاد.

واستمع سموّه إلى شرح قدّمه الشباب القائمين على التدريبات والمشاركين بها، بيّنوا فيه أهميّة وجود المركز والأثر الإيجابي المتحقق من الدورات التدريبيّة والبرامج التي سيلتحقون بها.

وتضمّنت خطة العمل الجديدة للمراكز رعاية مؤسسة ولي العهد تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات بالتعاون مع شركاء عمل محليين، أبرزها رعاية المؤسسة لتنظيم برنامج تدريبي في محافظة الكرك، بالشراكة مع أويسس 500

وفي مقابلات صحفية، تحدث المدرب أحمد فارس عن الورشة التدريبية المتعلقة بتصميم مجسمات ثلاثية الأبعاد وطباعتها، وآلية تحويل الأفكار لمنتجات تخدم المجتمع المحلي بصفة عامة.

وبين أن الورشة التدريبية التي يقدمها مصنع الأفكار، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، تستهدف الفئات العمرية التي يزيد عمرها عن 15 عاماً.

من جهته، قال معن أبو ربيحة، أحد الشباب المستفيدين من برامج المركز وأنشطته، إن المركز في السابق كان يفتقر للعديد من المرافق، كما كان يشكو ضعف الإمكانيات، بينما أصبح الآن يشكل بيئة آمنة لشباب اللواء، لما يتضمنه من برامج وأنشطة وفعاليات جاذبة، تسهم بالنهوض بالمجتمع المحلي.

أما الشابة فاطمة عبيدات عبرت عن شكرها وتقديرها لمؤسسة ولي العهد على تطويرها لهذا المركز ورفده بمختلف الإمكانيات والأدوات اللازمة للعمل الشبابي، لافتة إلى أنها تتلقى حاليا دورات تتعلق بمهارات التواصل والحوار والخطابة وفن الإلقاء، داعية شباب وشابات المجتمع المحلي إلى الانخراط ببرامج المركز والاستفادة منها.

بدوره، تحدث رئيس مركز شباب ذيبان عبدالله الحيصة، عن مبنى المركز الذي تم إعادة تأهيله وتحديثه من قبل مؤسسة ولي العهد، حيث أصبح يضم صالة رياضية ومختبرا للحاسوب، ومسرحا، وغيرها من المرافق التي تخدم مختلف فئات المجتمع المحلي من الذكور والإناث.

وبالتزامن مع افتتاح سموه لمركز شباب ذيبان، افتتح وزير الشباب والثقافة الدكتور محمد أبو رمان، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة، مركزين شبابين في منطقة الوسطيّة في اربد، ومنطقة مؤاب في الكرك تم إعادة تأهيلها وتحديثها من قبل مؤسسة ولي العهد.