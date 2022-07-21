ولي العهد يفتتح نادي المتقاعدين العسكريين في عجلون

افتتح سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، نادي المتقاعدين العسكريين بمحافظة عجلون، الذي أنشئ بتوجيهات ملكية.

ولفت سمو ولي العهد، خلال الافتتاح، إلى أن رفاق السلاح في وجدان جلالة الملك، وهو يقدر عالياً عطاءهم وتضحياتهم الجليلة في الدفاع عن الوطن.

ويعزز النادي الذي أشرفت على تنفيذه مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية، العلاقات الاجتماعية بين المتقاعدين العسكريين وعائلاتهم، ويوفر الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لرواده.

ويضم النادي المقام على 7 دونمات، مكتبة وقاعات متعددة الأغراض، وقاعة للألعاب الترفيهية، ومضماراً للدراجات الهوائية، وحديقة ألعاب للأطفال، وملعب كرة قدم خماسياً، ونادياً رياضياً.

وأعرب مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى اللواء المتقاعد إسماعيل الشوبكي عن شكره وتقديره لجلالة الملك وسمو ولي العهد على اهتمامهما الكبير بالمتقاعدين العسكريين.

وحضر الافتتاح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.