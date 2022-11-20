ولي العهد يكرم لاعب المنتخب الأسبق ”الرهوان” بحضور افتتاح كأس العالم برفقته

كرّم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لاعب كرة القدم الأردني الأسبق، إبراهيم مصطفى الملقب بـــ”الرهوان”، ويتيح الفرصة له لحضور المباراة الافتتاحية في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وفق ما نقل التلفزيون الأردني.

الجدير بالذكر أن السبعيني “الرهوان” كان مهاجما في المنتخب الوطني وفريق الفيصلي في عقدي السبعينيات والثمانينيات، ويوصف بالهدّاف الأسطوري لتسجيله قرابة الـ (400) هدف.