ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء الياباني في طوكيو

طوكيو – الغد- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في طوكيو اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في اجتماع تناول علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة.

ونقل سمو ولي العهد، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية، وللشعب الياباني الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأكد سموه اعتزازه بعمق علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، والعلاقات المتميزة التي تربط بين العائلتين المالكتين في الأردن واليابان.

وأعرب سمو ولي العهد عن تقديره لليابان على دعمها المتواصل للأردن لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية، ومساعيها لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ويزور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليابان للمشاركة مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، في مراسم تنصيب جلالة إمبراطور اليابان ناروهيتو، التي ستقام غدا الثلاثاء.

حضر اللقاء السفيرة الأردنية في اليابان، وعدد من المسؤولين اليابانيين.