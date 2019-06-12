ولي العهد يلتقي وجهاء عشائر الشونة الشمالية

عمان-الغد- قام سمو ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله بزيارة إلى منزل معالي الاستاذ نادر الظهيرات في الشونة الشمالية، اليوم الأربعاء، حيث التقى ممثلين عن المجتمع المحلي ووجهاء وشيوخ عشائر كافة مناطق اللواء، ونقل للحضور تحيات جلالة الملك واستمع لعدد من المتحدثين من أبناء المنطقة عن هموم ومطالب المجتمع في لواء الأغوار الشمالية.

وفي نهاية الزيارة تشرف معالي الأستاذ نادر الظهيرات بتقديم هدية لسمو ولي العهد وهي العباءة الأردنية.

ورافق سموه معالي المهندس سعد هايل السرور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر.

ونشر ولي العهد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة خلال زيارته، وعلق عليها “في ربوع الشونة الشمالية و لقاء جميل مع أهلي وعزوتي في أرض الخير والبركة”.