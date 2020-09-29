ولي العهد ينعى أمير الكويت

عمان-الغد- نعى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مساء الثلاثاء، أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، التي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

ونشر ولي العهد عبر صفحته على “انستغرام”: “رحم الله فقيد الأمّة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.”

وتوفي اليوم الشيخ صباح عن عمر ناهز (91 عاما)، وفق ما أفاد الديوان الأميري في الكويت.

وقال الديوان الأميري في بيان له: “ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه”.