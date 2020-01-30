ولي العهد يهنئ الملك بعيد ميلاده ويعلن عن منح في “الحسين التقنية”- فيديو

عمان – الغد –أعلن صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد عبر الاذاعة الاردنية اليوم عن 50 منحة دراسية وذلك بمناسبة عيد ميلاد جلالته الميمون، وتتضمن هذه المنحة الدراسة للدرجة الجامعية المتوسطة (تقني معلوماتية) في تخصصي (علم الحاسوب) و (المعلومات الحاسوبية) في جامعة الحسين التقنية ويبلغ عدد الذين سيستفيدون من هذه المنحة (50) خمسون طالباً وطالبة.

وتتوزع المنحة على جميع المحافظات في المملكة بالتساوي ، ن يكون المتقدم/ة من الحاصلين على أعلى المعدلات في امتحان الثانوية العامة في محافظته وألاّ يقل المعدل عن (60%) في أي من الفرعين (العلمي أو الصناعي) أو ما يعادلها من الشهادات العلمية الأخرى) وتُغطي المنحة كامل الرسوم الدراسية للدرجة التقنية في تخصص (علوم الحاسوب) أو تخصص (المعلومات الحاسوبية)، حيث أن عدد الساعات المطلوب دراستها والنجاح فيها للتخرج في أي من هذين التخصصين (105) ساعة معتمدة ،

تُغطي المنحة ثمن كتب اللغة الإنجليزية إضافة إلى جهاز حاسوب محمول (Laptop) يُصرف للطالب بعد قبوله في الجامعة.