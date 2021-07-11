ولي العهد يهنئ “شلباية” بالإنجاز الذي حققه ببطولة ويمبلدون للتنس

عمان-الغد- هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اللاعب عبدالله شلباية، بعد الإنجاز الكبير الذي حققه والمتمثل بحصوله على وصافة منافسات الزوجي برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون ببطولة ويمبلدون للتنس لفئة الشباب والتي تعتبر إحدى البطولات الاربعة الكبرى برياضة التنس الأرضي.

وأشاد سموه بالاداء الكبير والنتائج المميزة التي سجلها “شلباية” في واحدة من أهم البطولات على مستوى العالم برياضة التنس لفئة الشباب.

وعبر “شلباية” عن سعادته بالمكالمة الهاتفية التي تلقاها من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ، ولي العهد ، فور انتهاء مشاركته في بطولة ويمبلدون ومؤكداً أن اهتمام سموه بانجازه سيكون له الأثر الكبير لتحقيق المزيد من الانجازات كما شكر “شلباية” الشعب الأردني على دعمهم له خلال مشاركته في البطولة.

وتمكن عبدالله شلباية البالغ من العمر ١٧ عاماً من تحقيق أربعة انتصارات متتالية في بطولة ويمبلدون ليصل برفقة زميله الإسباني رينكون إلى المباراة النهائية والتي انتهت لصالح الثنائي الليتواني ايداس بوتفيلاس والإسباني أليخاندرو مانزانيرا.

وكان “شلباية” قد افتتح مشاركته في بطولة ويمبلدون ضمن منافسات الفردي حيث فاز في مباراته الأولى على السويدي مان داهلبيرج بمجموعتين دون مُقابل بواقع ٦-٤ و٦-٣ قبل أن يودع المنافسات في الدور الثاني أمام الأمريكي برونو كوزوهارا بمجموعتين دون مُقابل بواقع ٣-٦ و٧-٦.

وأصبح “شلباية” أول لاعب أردني يتأهل للمشاركة في إحدى البطولات الأربعة الكبرى وذلك بعد أن خاض في مايو الماضي منافسات بطولة رولان غاروس.

ويتدرب عبدالله شلباية – المصنف ٤١ على العالم على مستوى الناشئين – في أكاديمية اللاعب الإسباني العالمي ، رافاييل نادال ، في إسبانيا منذ ٣ سنوات.

ويعد “شلباية” من أفضل اللاعبين في أكاديمية نادال وحقق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية ويحظى بتقدير كبير.