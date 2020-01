ولي عهد السعودية محمد بن سلمان يطرق أبواب البريميرليغ مجددا

مدن – دخل صندوق الاستثمارات السعودي في مفاوضات لشراء فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مقابل مبلغ 403 ملايين يورو، بحسب ما نقلته صحيفة “ميرو” البريطانية نقلا عن صحيفة وول ستريت جورنال عن “أشخاص مقربين” من المفاوضات.

Newcastle 'in £340m takeover talks' with Saudi Crown Prince after Man Utd bids https://t.co/WMogPip4oa pic.twitter.com/hB76Mor3T3

ويعد الصندوق مفتاح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للدخول في عالم الاستثمارات الرياضية وغيرها، كما يدخل هذا الصندوق في مفاوضاته مع مجموعة من المستثمرين، من بينهم المستثمرة البريطانية سيدة الأعمال آماندا ستافلي التي تقود المفاوضات والتي قد تصل “لخواتيم سعيدة” خلال أيام أو أسابيع، بحسب الصحيفة التي لم تستبعد في الوقت نفسه “انهيارها”.

Could the Saudi Arabia buy #nufc Claims talks underway. Would be hugely controversial. Financial might v ethical dilemmas. #NUFCTakeover https://t.co/iJakhBP9Dq

— Simon Bird (@SimonBird_) January 25, 2020