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ولي عهد السعودية محمد بن سلمان يطرق أبواب البريميرليغ مجددا

منذ 3 ساعات

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مدن – دخل صندوق الاستثمارات السعودي في مفاوضات لشراء فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مقابل مبلغ 403 ملايين يورو، بحسب ما نقلته صحيفة “ميرو” البريطانية نقلا عن صحيفة وول ستريت جورنال عن “أشخاص مقربين” من المفاوضات.

ويعد الصندوق مفتاح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للدخول في عالم الاستثمارات الرياضية وغيرها، كما يدخل هذا الصندوق في مفاوضاته مع مجموعة من المستثمرين، من بينهم المستثمرة البريطانية سيدة الأعمال آماندا ستافلي التي تقود المفاوضات والتي قد تصل “لخواتيم سعيدة” خلال أيام أو أسابيع، بحسب الصحيفة التي لم تستبعد في الوقت نفسه “انهيارها”.

واشترى آشلي النادي الإنجليزي عام 2007 مقابل 156 مليون يورو، ومنذ ذلك الوقت تربطه علاقة سيئة مع الجماهير، لأنها ترغب بإستثمار نجوم كبار يعيدوا أمجاد الفريق العريق.

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