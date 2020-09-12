“وندرمان” تعلن شراكة في مجال الاتصال التسويقي مع صندوق المرأة

عمان- أعلنت “وندرمان-الأردن” التي تعتبر أكبر شركة اتصال وتقنيات رقمية في المملكة، عن شراكة جمعت مؤخراً بينها وبين شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر، والتي تعد من أبرز الشركات التي تُعنى بتقديم الخدمات المالية (التمويلية) وغير المالية لصاحبات المشاريع الصغيرة في الأردن من ذوات الدخل المحدود.

وقد جاءت هذه الشراكة كثمرة إرث إبداعي طويل لشركة “وندرمان”، متجلياً في تفوقها الإبداعي والتقني خلال مرحلة تقديم عروض العمل، ما أسفر عن فوزها بجدارة واقتدار في العطاء الذي طرحته الشركة.

وبموجب هذه الشراكة، تتولى “وندرمان” مهمة تعزيز حضور شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر عبر نشاطات التسويق الإلكتروني والتقليدي وتطوير تفاعلها مع الجمهور، آخذة على عاتقها تصميم وتنفيذ حملة تسويقية متكاملة لمحفظتها الجديدة من المنتجات “المستجيبة”، والتي تعزز عبرها قدرة المستفيدات من خدماتها على تجاوز التحديات الاقتصادية التي يواجهنها، والتي نجمت عن التبعات التي فرضتها جائحة كورونا مع خيارات أوسع، بما في ذلك خيار الحصول على تمويل إضافي أو إعادة تمويل قرض قائم.

هذا واستهلت “وندرمان” شراكتها مع شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر بتصميم وإطلاق حملة اتصال تسويقي متكاملة ومتعددة القنوات تحت شعار “أكثر من مجرد تمويل”، مستهدفة عبرها تعزيز الوعي حول كافة الخدمات التي تقدمها الشركة، المالية وغير المالية، ومسلطة الضوء من خلالها على الأثر الإيجابي لخدمات الشركة، ليس فقط على حياة المستفيدات منها في أنحاء المملكة، بل وعلى حياة أفراد عائلاتهن.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال المدير العام لشركة “وندرمان-الأردن”، ألكساندر براديك: “فخورون بشراكتنا مع شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر وبعملنا معها جنباً إلى جنب. وتنطوي هذه الشراكة على أهمية كبيرة بالنسبة لنا؛ ذلك أنها تبرز نقاط القوة والمزايا التي نتمتع بها من حيث التفكير الإبداعي الاستراتيجي ومن الناحية التقنية، فضلا عن كونها تتيح لنا الفرصة لنقوم بدور أكبر ولنقدم قيمة مضافة لهذه الشركة المرموقة التي تُحدِث بخدماتها فروقات إيجابية حقيقية في واقع حياة الأفراد المستفيدين منها وعائلاتهم في أنحاء المملكة. التزمنا وسنواصل الالتزام بتكريس خبرتنا في مجال الاتصال والتقنيات الرقمية لتمكين شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر من قيادة التحول الرقمي لديها، الأمر الذي يبلغ من الأهمية اليوم قدراً كبيراً أكثر من أي وقت مضى خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة”.

ومن جانبها، أعربت المدير العام لشركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر، منى سختيان، عن تفاؤلها بهذه الشراكة، وقالت: “لقد أظهرت وندرمان قدرة وإمكانات كبيرة، وهو ما عزز من ثقتنا بصحة قرارنا بالتعاون معها، خاصة في أعقاب ما أفرزته جائحة كورونا من تحديات عديدة وبالأخص الاقتصادية منها”.