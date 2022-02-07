وهج الشاشة أحدها.. أسباب إجهاد العين الرقمي

عمان – تمتلئ الحياة الحديثة بالشاشات، من الهواتف الذكية إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة. وكيفية عملنا وتواصلنا في الواقع لها آثار جانبية طبية، منها إجهاد العين الرقمي، المعروف أيضًا باسم متلازمة نظر الكمبيوتر؛ حيث يؤثر على الطريقة التي ترى بها وكيف تشعر، وقد يؤثر أيضًا على صحتك العقلية، بحسب ما نشر موقع “healthline”.

يؤثر إجهاد العين الرقمي بـ75 بالمائة من الأشخاص الذين يعملون على أجهزة الكمبيوتر، وخاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم على 40 عامًا.

لحسن الحظ، متلازمة نظر الكمبيوتر ليست دائمة. يمكن أن تتحسن أعراض إجهاد العين الرقمي مع عادات صحية جديدة. قد تساعد أيضًا المكملات والمنتجات الطبيعية على التخفيف من أعراض جفاف العين.

ما أعراض إجهاد العين بالكمبيوتر؟

تقدر جمعية البصريات الأميركية أن العمال الأميركيين يقضون حوالي 7 ساعات كل يوم في العمل على أجهزة الكمبيوتر. تعد الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وشاشات الألعاب أيضًا من المسببات لإجهاد العين الرقمي.

إذا نظرت إلى الشاشة لفترة طويلة، فقد تواجه بعض أو كل هذه الأعراض: جفاف، حكة، حرقة أو دموع في العين، إرهاق، رؤية ضبابية أو مزدوجة، آلام الرقبة والكتف أو الظهر، صداع الرأس، الحساسية للضوء.

يمكن أن تجعل هذه الأعراض من الصعب العمل أو الاستمتاع من خلال الأجهزة الرقمية. ولحسن الحظ، هناك بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد على الحد منها.

ما العوامل التي تسبب إجهاد العين من الكمبيوتر؟

التركيز على الشاشة أصعب على العين من التركيز على كتاب أو صفحة مطبوعة بسبب عوامل عدة، منها:

تقليل التباين بين النص الرقمي والخلفية.

وهج الشاشة أو انعكاسها.

نص غير واضح.

والنتيجة هي ارتفاع مستوى الضغط على عضلات العين. يمكن أن تزيد الإضاءة السيئة والجلوس غير الصحيح من الأعراض.

من أفضل الطرق لتخفيف الانزعاج الناتج عن إجهاد العين الرقمي الحد من وقت الشاشة. إذا لم تستطع حاول أخذ فترات راحة متكررة من شاشتك وتغيير منطقة عمل الكمبيوتر.

فيما يلي بعض الاستراتيجيات الفعالة التي يوصي بها الأطباء لمكافحة إجهاد العين من الكمبيوتر

والنتيجة هي ارتفاع مستوى الضغط على عضلات العين. يمكن أن تزيد الإضاءة السيئة والجلوس غير الصحيح من الأعراض. من أفضل الطرق لتخفيف الانزعاج الناتج عن إجهاد العين الرقمي الحد من وقت الشاشة. إذا لم تستطع حاول أخذ فترات راحة متكررة من شاشتك وتغيير منطقة عمل الكمبيوتر. فيما يلي بعض الاستراتيجيات الفعالة التي يوصي بها الأطباء لمكافحة إجهاد العين من الكمبيوتر قاعدة 20-20-20: هي تذكير مفيد لمنح عينيك فترة راحة. كل 20 دقيقة، انظر إلى شيء ما على بعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية. يمنح هذا عينيك لحظة للاسترخاء وإعادة ضبط النفس بعد التركيز باهتمام على الشاشة.

الرمش: مهم لترطيب العين. يرمش الناس بشكل طبيعي حوالي 15 مرة في الدقيقة.

معظمنا يرمش فقط من خمس إلى سبع مرات في الدقيقة عند النظر إلى الشاشات، وفقًا للأكاديمية الأميركية لطب العيون. تذكر أن ترمش، من حين لآخر، يمكن أن يساعد على الحفاظ على رطوبة العينين.

معظمنا يرمش فقط من خمس إلى سبع مرات في الدقيقة عند النظر إلى الشاشات، وفقًا للأكاديمية الأميركية لطب العيون. تذكر أن ترمش، من حين لآخر، يمكن أن يساعد على الحفاظ على رطوبة العينين. ضبط الإضاءة وتقليل الوهج: الوهج والانعكاس يزيدان من صعوبة قراءة شاشة الكمبيوتر. يمكن للأضواء الساطعة أو أشعة الشمس أن تجعل هذه الظاهرة أسوأ.

استخدم مصباحًا مكتبيًا، وأطفئ الأضواء العلوية، وأغلق الستائر لتقليل الإضاءة نحوك. قد يساعد أيضًا مرشح الشاشة المضاد للوهج.

استخدم مصباحًا مكتبيًا، وأطفئ الأضواء العلوية، وأغلق الستائر لتقليل الإضاءة نحوك. قد يساعد أيضًا مرشح الشاشة المضاد للوهج. اضبط شاشتك: حدد مساحة العمل الخاصة بك بحيث تكون شاشتك على بعد مسافة ذراع تقريبًا (حوالي 25 بوصة) من وجهك. يجب أن يكون الجزء العلوي من الشاشة أقل قليلاً من مستوى العين.

حاول أيضًا زيادة التباين في إعدادات الكمبيوتر وضبط السطوع. يفضل أن تكون شاشة بدرجة سطوع الغرفة نفسها التي تتواجد بها.

حاول أيضًا زيادة التباين في إعدادات الكمبيوتر وضبط السطوع. يفضل أن تكون شاشة بدرجة سطوع الغرفة نفسها التي تتواجد بها. استخدم نظارات الكمبيوتر: إذا كنت ترتدي نظارات، فتحدث إلى طبيب العيون حول العدسات الخاصة التي قد تقلل إجهاد العين. تتضمن بعض الخيارات طبقة مضادة للانعكاس وعدسات مصممة للتركيز على شاشات الكمبيوتر. (لاحظ أن هذه النظارات تختلف عن تلك التي ترشح الضوء الأزرق من الشاشات).

استخدم قطرات العين: تساعد قطرات ترطيب العين على استعادة رطوبة العينين. يمكن أن يوصي طبيب العيون الخاص بك بعلامة تجارية معينة. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد المرطب على الحفاظ على رطوبة العينين إذا كانت غرفتك جافة ودافئة.

هل يعالج إجهاد العين الرقمي؟

والخبر السار هو أن إجهاد العين الرقمي يمكن علاجه. يشعر الكثير من الأشخاص بتحسن بعد تعديل عاداتهم في استخدام الشاشة وإعادة ترتيب مكان عملهم.

إذا كانت الأعراض شديدة أو لا تختفي، فمن الجيد زيارة طبيب عيون. يمكن أن يساعد فحص العين الشامل على تحديد ما إذا كانت مشاكل الرؤية لديك مرتبطة بمشاكل أخرى في العين، مثل طول النظر، اللابؤرية، أو قصر النظر.

قد تكون النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة ضرورية لتصحيح نظرك. إذا لم تستطع النظارات تصحيح تركيز العين أو التنسيق، فقد يوصي طبيب العيون بعلاج النظر، المعروف أيضًا باسم التدريب البصري.

يمكن لطبيبك أيضًا تشخيصك بمتلازمة العين الجافة، التي تحدث عندما لا يكون لديك ما يكفي من الدموع للحفاظ على رطوبة عينيك.

كيف تعالج إجهاد العين بشكل طبيعي؟

لم يتم إثبات فعالية المكملات الطبيعية الآتية في محاربة متلازمة نظر الكمبيوتر، لكنها قد تساعد على تقليل أعراض إجهاد العين الرقمي:

هل يعالج إجهاد العين الرقمي؟ والخبر السار هو أن إجهاد العين الرقمي يمكن علاجه. يشعر الكثير من الأشخاص بتحسن بعد تعديل عاداتهم في استخدام الشاشة وإعادة ترتيب مكان عملهم. إذا كانت الأعراض شديدة أو لا تختفي، فمن الجيد زيارة طبيب عيون. يمكن أن يساعد فحص العين الشامل على تحديد ما إذا كانت مشاكل الرؤية لديك مرتبطة بمشاكل أخرى في العين، مثل طول النظر، اللابؤرية، أو قصر النظر. قد تكون النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة ضرورية لتصحيح نظرك. إذا لم تستطع النظارات تصحيح تركيز العين أو التنسيق، فقد يوصي طبيب العيون بعلاج النظر، المعروف أيضًا باسم التدريب البصري. يمكن لطبيبك أيضًا تشخيصك بمتلازمة العين الجافة، التي تحدث عندما لا يكون لديك ما يكفي من الدموع للحفاظ على رطوبة عينيك. كيف تعالج إجهاد العين بشكل طبيعي؟ لم يتم إثبات فعالية المكملات الطبيعية الآتية في محاربة متلازمة نظر الكمبيوتر، لكنها قد تساعد على تقليل أعراض إجهاد العين الرقمي: مستخلص التوت: وجدت دراسة مزدوجة التعمية لمدة 12 أسبوعًا ونشرت في العام 2020 دليلًا على أن مستخلص التوت يقلل من إجهاد عضلات العين للأشخاص الذين يستخدمون شاشة عرض بصرية.

أظهرت دراسة نشرت في العام 2015 أيضًا أن مستخلص التوت أدى إلى تحسين العين عند الإرهاق.

أظهرت دراسة نشرت في العام 2015 أيضًا أن مستخلص التوت أدى إلى تحسين العين عند الإرهاق. الأحماض الدهنية “أوميغا 3”: وجدت دراسة أجريت العام 2015 أن أحماض “أوميغا 3” الدهنية لها بعض الآثار الإيجابية على الأشخاص الذين يعانون جفاف العين المرتبط بالكمبيوتر. تعمل “أوميغا 3” على تحسين الأعراض وتقليل تبخر الدموع.

ومع ذلك، وجدت الأبحاث من العام 2018 أن الأدلة التي تدعم فعالية مكملات “أوميغا 3” لتحسين جفاف العين كانت غير متسقة.

حلا محمود مصطفى/ صيدلانية