“وهج الشمس” يناقش “العنف ضد المرأة” عبر لوحات مسرحية شبابية

معتصم الرقاد

عمان- قدم فريق “وهج الشمس” للفنون المسرحية والفلكلورية العديد من اللوحات الفنية الإبداعية خلال عرض مسرحية شكسبير في وسط البلد، تحت رعاية منتدى خدمة السلام المدني والجمعية الوطنية للدفاع الاجتماعي، وحظي العرض بحضور العديد من الشخصيات البارزة في المجتمع الفني.

وتخلل العرض المسرحي العديد من اللوحات الموسيقية والراقصة، وتناول العديد من القضايا أبرزها ظاهرة العنف ضد المرأة، فهو سلوك عنيف يمارس ضدها، ويقوم على التعصب للجنس، ويؤدي إلى إلحاق الأذى بها على الجوانب الجسدية، والنفسية، والجنسية.

ويعد العنف ضد المرأة تهديدا لها بأي شكل من الأشكال، وحرمانها، والحد من حريتها في حياتها الخاصة أو العامة من ممارسات العنف، ويشكل العنف ضد المرأة انتهاكاً واضحاً وصريحاً لحقوق الإنسان، فهو يمنعها من التمتع بحقوقها الكاملة.

ويجدر بالذكر أن عواقب العنف ليست على المرأة فقط، بل تؤثر أيضاً على الأسرة والمجتمع بأكمله، وذلك لما يترتب عليه من آثار سلبية اجتماعية، واقتصادية، وصحية وغيرها، والعنف ضد المرأة لا يرتبط بثقافة، أو عرف، أو طبقة اجتماعية بعينها، بل هو ظاهرة عامة. وقدم العرض 22 شابا وشابة، إذ يركز الفريق على التدريب لهذه الفئة، فمن المهم التركيز على الكادر الشبابي لأنهم مستقبل الفريق.

أقيم العرض في مسرح هيا الثقافي مؤخرا، حيث كان الجمهور الداعم الأساسي لهم، واستطاع الفريق رسم رسالتهم لحل هذه المشكلة، حيث يلخص العرض برجوع شكسبير من الماضي واستلهامه مسرحيته الشهيرة “روميو وجولييت”، ولكن تنتهي القصة بفوز روميو وجولييت بالحب الأبدي.

وأشادت إحدى الحاضرات ميسم ناصر بالعرض المسرحي، لتضمنه العديد من الحلول والرسائل العميقة. واستطاع فريق “وهج الشمس” تخريج ما يقارب 689 شابا وشابة، وقدموا 229 عرضا مسرحيا. كما تمكن الفريق من الفوز بخمس جوائز بالعمل الريادي.