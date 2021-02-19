وهل سيكون نور؟

معاريف

بقلم: جاكي خوجي 19/2/2021

يوم الأحد كشف المبعوث القطري الى قطاع غزة على نحو مفاجئ اتفاقا بين شركة ديلك للتنقيبات بملكية اسحق تشوفا، والحكومة القطرية وآخرين. وحسب التفاصيل المعروفة حتى الآن، فإن قطر والسلطة الفلسطينية ستشتريان بشكل مشترك لمحطة توليد الطاقة في غزة الغاز من حق لافيتان. وستمول قطر تمديد الأنبوب في البحر في الجانب الإسرائيلي. أما الاتحاد الأوروبي فسيدفع لقاء تمديده من الجدار الحدودي وحتى محطة توليد الطاقة. وستنتج شركة الكهرباء في غزة الكهرباء من الغاز الذي يورد لها وتبيعه لمستهلكيها في القطاع.

توجد الصفقة في مراحل متقدمة، وقد تلقت الإذن من حكومة إسرائيل. مسؤولو ديلك ومندوبو حكومة قطر يتحدثون عن السعر، ولكن قريب اليوم الذي ينطلق فيه المشروع على الدرب. فليس التيار وحده سيضاعف بل والسعر سينخفض أيضا. تدفع قطر والسلطة الفلسطينية اليوم 22 مليون دولار على تفعيل محطة توليد الطاقة التي لا تنتج إلا 180 ميغاواط. أما في عصر الغاز فستدفعان 15 مليونا ومحطة توليد الطاقة ستنتج 400 ميغاواط. وسيضيء الغاز الإسرائيلي القطاع، ومشكلة الكهرباء فيها كفيلة بأن تحل.

إسرائيل لن تنفق دولارا واحدا من جيبها. العكس هو الصحيح فهي سترتزق من أموال ضرائب ديلك. وقبل أن تعطي الضوء الأخضر للصفقة، عقدت حكومة إسرائيل مداولات طويلة، تشاورت مع الجانب القطري ومع أصدقائها المصريين، وسألها الاتحاد الأوروبي وقالت نعم. بمفاهيم فرع الغاز فإن الكميات طفيفة، ولكن القصة هنا هي سياسية في أساسها.

لا شك أن 2.2 مليون نسمة في القطاع يستحقون العيش بكرامة. وإسرائيل، كمن تسيطر عليهم في الجو، في البحر وفي البر، يتعين عليها أن تسمح بذلك. ولا سيما عندما لا يكون المستمتعون بذلك في معظمهم أعداءها بل مواطنون أبرياء. ورغم ذلك، فإن الكهرباء هو بيضة الذهب التي سلمت لسلطة الكهرباء لحماس في غزة. فهي ستحل على الغاز من إسرائيل، ستنتج منه الكهرباء وتبيعها للمستهلكين. أما المداخيل فتأخذها الى صندوقها. هكذا سيكون أن يساعد الغاز الاسرائيلي حماس في إنتاج المال. إسرائيل لن تتمكن من الرقابة عليه ولن تعرف الى أين سيضخ.

في القدس يعرفون كل هذا ولكنهم يعيشون في شرك. اذا ما تركت إسرائيل غزة لمصيرها، وسمحت لها بأن تغرق في فقرها، فمن شأنها أن تطور الكراهية والحروب. وإذا ما ساعدتها على إعادة بناء نفسها، من خلال مشروع من هذا النوع مثلا، فإنه ستنقذ حكم حماس.

وإن لم تعترف إسرائيل بذلك فإن فعلها هذا وموقفها من القطاع يدلان على أنها اختارت حماس. ليس انطلاقا من المحبة، بل لانعدام البديل. فالأيام التي فكرت فيها القيادة الأمنية ومكتب رئيس الوزراء بإسقاط حكم حماس انقضت. ينبغي أن تندلع حرب مضرجة بالدماء، مثل الجرف الصامد كي تصعد هذه الفكرة مرة أخرى الى جدول الأعمال. مشروع الكهرباء الجديد يثبت أنهم في إسرائيل سلموا بوجود حكم حماس بل ويرون فيه شريكا.

كثيرة هي السيناريوهات التي طرحت في السنوات الأخيرة لتغيير حكم حماس. جلب السلطة الفلسطينية بالقوة، تتويج دحلان، إعادة احتلال القطاع. كل واحد منها مثير للانفعال بحد ذاته، ولكنه غير واقعي. في حماس يرفضون تسليم سلاحهم طوعا، إذ بذلك ينهون حكمهم، ما يتطلب نزعه بالقوة. إسرائيل غير مستعدة لأن تدفع بدماء أبنائها كي تغير حكما ضعيفا نسبيا، يوجد الآن تحت سيطرتها، رغم أنه عدو. كما أنها لا تريد، وعلى أي حال لا تحتاج لأن تعود لتحكم القطاع، فتجعل بذلك من جنودها هدفا مريحا لبقايا الفصائل المسلحة التي ستبقى فيه. ليس لدى دحلان كتائب. ولا للسلطة الفلسطينية أيضا. كل واحد منهما يدعي أنه يريد أن يحل محل حماس، سيعلن خائنا جاء على حراب الجيش الإسرائيلي.

في القدس يعرفون كل هذا، واختاروا أقل الشرور سوءا. صحيح أن هذا عبث اذا ما أثرى الذراع العسكرية لحماس بمداخيل الغاز الإسرائيلي، ولكن في اسرائيل أخذوا هذا بالحسبان. فمع أن الغاز سيعزز قوة السنوار ورفاقه، ولكنه يزيد أيضا تعلقهم بإسرائيل. ثمة في هذا اعتراف بفشل استخدام القوة، ولكن يوجد فيه أيضا إغراء استراتيجي. كلما كانت حماس والسلطة بعيدتين ومتفرتين الواحدة عن الأخرى، سيسهل على إسرائيل التعاطي معهما بسياسة فرق تسد.