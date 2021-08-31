وهم واسمه تسوية

اسرائيل هيوم

بقلم: دورون مصا

سقوط مقاتل حرس الحدود برئيل حدارية شموئيلي بعد اصابته الشديدة بنار ناشط من حماس على حدود القطاع، لا يعكس فقط خطأ تكتيكيا للجيش الاسرائيلي بل تشويها استراتيجيا. اسرائيل، مثل الولايات المتحدة في السياق الايراني، تتوق لتسوية مع حماس. ومثل الاميركيين، عندنا ايضا هذه امنية، تختبئ خلفها قراءة عليلة لحماس برئاسة يحيى السنوار، تصدح بالفشل الاسرائيلي في فهم فتح – منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات. في 1991 تبنت اسرائيل مفهوم “التسوية السياسية”. الفرضية، التي تبينت مغلوطة، كانت ان تبني مفهوم “الارض مقابل السلام” سيذيب تماما الكفاحية الفلسطينية. وجسد انهيار “مسيرة اوسلو” في اعقاب الانتفاضة الثانية بعد أن رفض عرفات العرض الاسرائيلي السخي لاتفاق دائم واعطى اسنادا للمقاومة تجاهها، جسد حقيقة ان الحركة الوطنية الفلسطينية لم تر ابدا النزاع بتعابير كلاسيكية لتسوية سياسية تقوم على اساس الحل الوسط الاقليمي، بل كمعركة بعيدة المدى نهايتها هزيمة الصهيونية.

بعد نحو 30 سنة من انهيار المسيرة السياسية، واسرائيل تصر على ان تكرر بالضبط الخطأ الفكري اياه، هذه المرة بالنسبة لحركة المقاومة الاسلامية في قطاع غزة – حماس. هذه المرة ورث مكان فكرة التسوية السياسية فكرة التسوية الاقتصادية – السيدة اياها مع تغيير التمشيطة – والتي تقوم على اساس استبدال فكرة الامن مقابل الارض بفكرة الامن مقابل الاقتصاد وتحرير جزئي “للحصار” على القطاع. لقد اصبحت هذه الفكرة في السنوات الاخيرة حجر الزاوية في سياسة اسرائيل تجاه قطاع غزة. فقد انخرطت جيدا ضمن عدم اهتمام اسرائيل بمعركة عسكرية في القطاع. والتمسك بها كان شديدا لدرجة ان اسرائيل مالت لأن ترى بعماها استمرار مقاومة حماس كفعل “مارق” لا يمثل الخط الرسمي للمنظمة، او كتعبير عن مخاض الولادة الذي يرافق مسيرة دخول الحركة الى “تسوية” بعيدة المدى (هدنة). “تسوية” تنطوي في داخلها على استعداد للجم مطلق وكامل لاعمال (المقاومة).

المواجهة الاخيرة مع حماس في شهر ايار (مايو) (العدوان على غزة) هي الاخرى لم تؤد الى تغيير في زاوية النظر الاسرائيلية. العكس هو الصحيح. فقد أكدت الفرضية بانه في اعقاب القتال نشأ نضج للتسوية، دون الاستيعاب بانه مثل فتح – منظمة التحرير الفلسطينية عرفات، التي باسم مبدأ خلود النزاع لم تكن ابدا مستعدة لان تنهي النزاع مع اسرائيل، ودمجت الحوار مع العنف، تنظر حماس الى استراتيجيتها بتعابير الواقع الذي يدمج المفاوضات مع الارهاب. هذه استراتيجية “هذا وذاك” (تسوية ومقاومة في نفس الوقت) التي تميز ايران (مفاوضات مع الولايات المتحدة ونووي في نفس الوقت)، وهي تتناقض مع الاستراتيجية الاسرائيلية التي تقوم على اساس نموذج “إما أو” (إما المواجهة أو التسوية).

ان الدرس الذي يعلمه لنا التاريخ لا يكمن فقط في حقيقة أنه لا فرق جوهريا بين فتح منظمة التحرير الفلسطينية العلمانية وبين حماس الاسلامية، او فقط في الفهم بان اسرائيل تميل الى تكرار اخطائها في أنها تطبق على خصومها انماط تفكير غربية بل ايضا في أن التضحية السياسية ليس قدرا. بعد وهم التسوية السياسية يمكن الصحوة ايضا من فكرة التسوية الاقتصادية، او على الاقل استيعاب حقيقة انها لا تحمل في داخلها وعدا بواقع من الهدوء الامني.