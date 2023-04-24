ووريرز يفرض التعادل على كينجز.. وتمبروولفز يرفض الإقصاء

شيكاغو – نجح فريق جولدن ستايت ووريرز بفرض التعادل على ساكرامنتو كينجز (2-2) بعد فوزه عليه بفارق نصف سلة (126-125) في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما حقق مينيسوتا تمبروولفز فوزه الأول على نظيره دنفر ناجتس بنتيجة (114-108) بعد التمديد، لينعش آماله في بلوغ الدور الثاني رغم تأخره (1-3) في مجموع السلسلة.

كما بات أمام سلتيكس فرصة حسم السلسلة لصالحه اليوم وعلى أرضه بعد فوزه في عقر دار أتالانتا، حيث تألق في صفوف الفائز جايسون تايتوم وجايلن براون مع 31 نقطة لكل منهما، ليحولا دون فوز أتالانتا الذي قاده تراي يونج بتسجيله 35 نقطة وأضاف إليها 14 تمريرة حاسمة.

ونجح بوسطن الذي كان صلبا بالدفاع، في الرد على جميع محاولات أتلانتا من دون أن يتأخر أمامه بعد الربع الأول.

وفي جولدن ستايت، برز ستيفن كوري في صفوف (حامل اللقب) بتسجيله 32 نقطة، وساهم كلاي تومسون وجوردان بول بـ 26 و22 نقطة تواليا، ليفرض ووريرز التعادل على كينجز 2-2.

وتنفس كوري الصعداء بعدما فشل في رميتين في نهاية مباراة حبست الأنفاس حتى الرمق الأخير على ملعب “تشايز كاري” وانتهت بفوز صاحب الأرض بفارق نقطة.

وفشل أفضل لاعب في الدوري “أم في بي” عامي 2015 و2016 بداية في رمية ثلاثية حين كان فريقه متقدما 126-121 قبل أقل من دقيقة من صافرة النهاية.

وطلب كوري وقتا مستقطعا في حين كان ووريرز قد استنفد جميع أوقاته، ليحصل على خطأ تقني ويسمح للاعب كينجز ماليك مونك (16 نقطة) بتقليص الفارق إلى 4 نقاط بفضل رمية حرة ناجحة، فيما بقي ديأرون فوكس نجم المباراة وكينجز بتسجيله 38 نقطة والتقاطه 9 متابعات، وفيا لسمعته بعد نيله جائزة أفضل لاعب حاسم في الدوري المنتظم، فحقق سلة حاسمة قبل 28 ثانية من النهاية مقلصا الفارق إلى نقطة.

ومرة جديدة أهدر كوري رمية ولكن من دون أن تكلف فريقه الخسارة، إذ فشل هاريسون بارنز (9 نقاط) بدوره في رمية الفوز لفريقه كينجز، حيث يلتقي الفريقان مجددا يوم غد على ملعب كينغز في ساكرامنتو.

وفاز تمبروولفز (114-108) على ناجتس ونجمه أفضل لاعب في الدوري المنتظم مرتين الصربي نيكولا يوكيتش (43 نقطة و11 متابعة) بعد التمديد، حيث تقدم تمبروولفز بقيادة الفرنسي رودي جوبير (14 نقطة و15 متابعة) بفارق 12 نقطة قبل 3 دقائق من نهاية اللقاء، إلا أن صاحب الأرض فشل في التسجيل حتى نهاية الوقت الأصلي.

ورغم طرد الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز صاحب 17 نقطة و11 متابعة، إلا أن تمبروولفز صمد أمام منافسه وقاده أنتوني إدواردز للفوز، حيث سينتقل تمبروولفز إلى دنفر لخوض المواجهة الخامسة، في حين لم يسبق لأي فريق أن قلب تأخره (0-3) في “بلاي أوف” إلى فوز في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين.

إلى ذلك، تحوم الشكوك حول مشاركة نجم ميلووكي باكس، اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، في المباراة الرابعة أمام ميامي هيت في السلسلة التي تجمع الفريقين في الدور الاول من “بلاي أوف” لدوري السلة الأميركي للمحترفين، بحسب ما أفاد مدرب باكس مايك بودنهولزر.

واصيب العملاق اليوناني في ظهره قبل أسبوع خلال المواجهة الأولى بين الفريقين التي خسرها باكس على أرضه (117-130)، ما أدى إلى عدم مشاركته في المباراتين التاليتين.

ويتأخر باكس، صاحب أفضل سجل في الدوري المنتظم وأبرز المرشحين في المنطقة الشرقية، أمام هيت (1-2)، حيث أكد بودنهولزر، أن يانيس انخرط في سباق ضد الوقت للتعافي بسرعة، بقوله: “تمرن بمفرده في الملعب، وسنرى في أي ظروف سيستيقظ”، مشددا ان القرار يعود للاعبه بعد التشاور مع الإدارة والفريق الطبي.-(وكالات)