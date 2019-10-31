ووريرز يواصل معاناته بدوري السلة الاميركي ويخسر جهود كوري للاصابة

سان فرانسيسكو – واصل غولدن ستايت ووريرز معاناته في بداية الموسم بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في كرة السلة بسقوطه أمام ضيفه فينيكس صنز 110-121 وخسارته جهود نجمه وصانع ألعابه ستيفن كوري بسبب كسر في يده اليسرى الأربعاء.

وتعرض كوري، أفضل لاعب في الدوري عامي 2015 و2016، للإصابة في بداية الربع الثالث خلال محاولته للتوغل بسرعة داخل المنطقة، حيث اصطدم بلاعب فينيكس صنز آرون باينز ليسقط على يده اليسرى.

وأمسك كوري بيده اليسرى متألما، وحاول تسديد الرميتين الحرتين اللتين حصل عليهما بسبب الخطأ، لكنه أبلغ مدربه بطلب وقت مستقطع وبالتالي عاد إلى غرف الملابس.

وقال مدرب ووريرز ستيف كير في مؤتمر صحافي عقب المباراة: “إنها ضربة موجعة حقا بالنسبة لنا، هذه الأشياء تحدث لسوء الحظ”.

من جهته، قال مدرب فينيكس صنز مونتي وليامس: “أنا حزين لما حصل له، عندما يتعرض لاعب مثله لهذا النوع من الإصابات، فهذا ليس أمرا جيدا خصوصا لشخص مثل ستيف، الذي قام بالكثير لجعل لعبة كرة السلة مثيرة جدا”.

وأكد نادي غولدن ستايت ووريرز أن “كوري خضع لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي على معصمه ويده وتأكدت إصابته بكسر”، حيث جاءت إصابة كوري في وقت يعاني فيه ووريرز الذي خسر خدمات نجميه الآخرين كيفن دورانت المنتقل إلى بروكلين نتس وكلاي طومسون المصاب والذي من المحتمل ان يغيب طيلة الموسم، من بداية مخيبة في الدوري حيث خسر مباراتيه الاوليين أمام لوس أنجليس كليبرز وأوكلاهوما سيتي ثاندر قبل أن يتغلب على نيو أورليانز بيليكانز.

ولم يعلن ووريرز، بطل 2015 و2017 و2018، على الفور ما اذا كان كوري سيحتاج إلى عملية جراحية أو مدة غيابه. ومن المتوقع أن يتم فحص كوري من قِبل أطباء الفريق وسيخضع لفحص بالأشعة المقطعية لتحديد المدى الكامل للإصابة.

وبالعودة إلى مجريات المباراة، ضرب فينيكس صنز بقوة في الربع الأول حيث تقدم بفارق 29 نقطة (43-14)، قبل أن ينهي الشوط الأول في صالحه بفارق 26 نقطة (72-46)، وفي فترة من فترات المباراة سجل فينيكس 30 نقطة مقابل نقطة واحدة لووريرز الذي سجل له كوري أول سبع نقاط في المباراة قبل أن يضطر إلى الخروج برصيد تسع نقاط وست تمريرات حاسمة في 21 دقيقة.

وكان لاعب فينيكس صنز ديفن بوكر أفضل مسجل في المباراة برصيد 31 نقطة، وأضاف باينز 24 نقطة مع 12 متابعة، في المقابل، كان الناشئ إريك باشال أفضل مسجل في صفوف ووريرز برصيد 20 نقطة، وأضاف غلين روبنسون 17 نقطة ودانجيلو راسل 15 نقطة، فيما اكتفى درايموند غرين بأربع نقاط فقط. (أ ف ب)