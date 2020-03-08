ووريرز يُسقِط فيلادلفيا وتشارلوت يفاجئ هيوستن بدوري السلة الأميركي

لوس انجليس – أسقط غولدن ستايت ووريرز بغياب نجمه ستيفن كوري بسبب المرض، ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، بينما فاجأ تشارلوت هورنتس بالبداية الساحقة ضيفه هيوستن روكتس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وضمن المباريات التي أقيمت السبت، تفوق غولدن ستايت على فيلادلفيا بنتيجة 118-114، بينما سقط روكتس أمام تشارلوت 108-99 في مباراة شهدت أداء متفاوتا من نجم هيوستن جيمس هاردن الذي حقق “تريبل دابل” لكنه كان مسؤولا عن نصف الكرات التي فقدها فريقه.

وبعد يومين فقط على عودته من ابتعاد مطوّل بسبب إصابة في اليد، غاب ستيفن كوري عن مباراة فريقه ضد سفنتي سيكسرز بسبب انفلونزا طمأن فريقه الى ان عوارضها لا تؤشر الى احتمال إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 100 ألف شخص حول العالم.

وانتزع غولدن ستايت، بطل الدوري ثلاث مرات في المواسم الخمس الأخيرة والمتراجع بشكل كبير هذا الموسم، الفوز في الدقائق الأخيرة من مباراة فرض فيلادلفيا سيطرته على معظم مراحلها.

وحافظ فيلادلفيا على تقدم طفيف (بلغ في الربع الثالث عشر نقاط) في مختلف مراحل اللقاء، لكنه تعثر في الدقائق الأخيرة أمام ووريررز الذي كان أفضل مسجل في صفوفه داميون لي مع 24 نقطة (مع ست متابعات)، بينما أضاف إريك باسكال 23 نقطة مع ست تمريرات حاسمة.

وافتقد غولدن ستايت الذي بلغ نهائي الدوري في المواسم الخمسة المتتالية، والذي تراجع الى المركز الأخير في ترتيب المنطقة الغربية هذا الموسم في ظل رحيل بعض لاعبيه وإصابة بعضهم الآخر، لنجمه كوري.

وكان أفضل لاعب في الدوري مرتين قد غاب عن صفوف الفريق لنحو أربعة أشهر بسبب إصابة في اليد اليسرى، وعاد الخميس في المباراة ضد حامل اللقب تورونتو رابتورز، والتي انتهت بخسارة ووريرز 113-121.

وهو الفوز الخامس عشر فقط لغولدن ستايت في مقابل 49 خسارة هذا الموسم، بينما تلقى فيلادلفيا سادس ترتيب المنطقة الشرقية، خسارته الـ26 في 64 مباراة، وأتت مع تواصل غياب نجميه الكاميروني جويل إمبييد والأسترالي بن سيمونز بسبب الإصابة، حيث كان أفضل مسجل للخاسر توبياس هاريس مع 24 نقطة، بينما أضاف آل هولفورد 22 نقطة وعشر متابعات.

Devonte’ Graham makes the cut and the pass, leading to a P.J. Washington 3-Pointer for your Heads Up Play of the Day! pic.twitter.com/m2fiT7P9xz — NBA TV (@NBATV) March 8, 2020

وفي مباراة ثانية، تفوق تشارلوت هورنتس على ضيفه هيوستن روكتس 108-99، في مباراة قدم خلالها نجم الأخير هاردن أداء متفاوتا، وحقق لاعبو الفريق المضيف بداية ساحقة بتسجيلهم 20 نقطة متتالية في بداية اللقاء، وأنهوا الربع الأول متقدمين بنتيجة 30-17.

واستعاد هيوستن بعضا من إيقاعه في الفترة المتبقية، دون ان يكون ذلك كافيا لتفادي تلقي الخسارة الثالثة تواليا.

وهي المرة الثالثة هذا الموسم يخسر هيوستن ثلاث مباريات على التوالي.

وكان تيري روزير أفضل مسجل لتشارلوت مع 24 نقطة، بينما حقق هاردن “تريبل دابل” مع 30 نقطة و10 متابعات و14 تمريرة حاسمة، لكنه كان مسؤولا عن نصف خسارات فريقه للكرة (10 مرات من 20).

ويحتل تشارلوت المركز العاشر في ترتيب المنطقة الشرقية، وهو حقق السبت فوزه الـ22 مقابل 41 خسارة، بينما تلقى هيوستن خسارته الـ23 في 62 مباراة، وهو يحتل المركز الخامس في ترتيب المنطقة الغربية.

ويراقب فريق مدينة هيوستن عن قرب، الصراع على المركز الثالث في المنطقة بين شاغله حاليا دنفر ناغتس ويوتا جاز الرابع، والذي كسب نقطة إضافية بفوزه السبت على مضيفه ديترويت بيستونز 111-105، في مقابل خسارة دنفر أمام مضيفه كليفلاند كافالييرز بصعوبة 102-104.

Jonas Valanciunas' 27-point double-double earns him #NBAFantasy Player of the Night! pic.twitter.com/4FbQBUChEK — NBA Fantasy (@NBAFantasy) March 8, 2020

ورفع يوتا رصيده الى 41 فوزا و22 خسارة، مقابل 42 فوزا و41 خسارة لدنفر، وجاء فوز يوتا، وهو الخامس له في آخر خمس مباريات والرابع تواليا خارج ملعبه، بعد تفوقه بشكل مريح في غالبية مراحل اللقاء. وباستثناء التقدم في الربع الأول بفارق نقطتين فقط، لم يعرف ديترويت أي تقدم في المراحل المتبقية، وتأخر بفارق وصل الى 22 نقطة في الربع الثاني.

ويدين يوتا بهذا الفوز الى الصربي بوغدان بوغدانوفيتش الذي كان أفضل مسجل في اللقاء مع 32 نقطة وخمس متابعات، بينما أضاف دونافان ميتشل 25 نقطة. في المقابل، كان كريستيان وود الأفضل في صفوف ديترويت مع 30 نقطة و11 متابعة.

أما دنفر، ففرّط بتقدمه المريح نسبيا في مطلع مباراته ضد كليفلاند، قبل ان ينهي اللقاء بتلقي خسارته الثانية في آخر ثلاث مباريات، في المقابل، حقق كليفلاند، بطل الدوري عام 2016 مع نجمه السابق ليبرون جيمس، فوزه الثالث في آخر أربع مباريات، والـ18 فقط في 45 مباراة، علما بأنه يحتل المركز الأخير في ترتيب المنطقة الشرقية.

وأتى فوز كليفلاند بفضل لاعبه كيفن لوف مسجل 27 نقطة، بينما كان ويل بارتون الأفضل لدنفر مع 22، وفي بقية المباريات، وساكرامنتو كينغز على بورتلاند ترايل بلايزرز 123-111، وممفيس غريزليز على أتلانتا هوكس 118 – 101. (أ ف ب)