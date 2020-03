ووريرز يُسقِط فيلادلفيا وتشارلوت يفاجئ هيوستن بدوري السلة الأميركي

لوس انجليس – أسقط غولدن ستايت ووريرز بغياب نجمه ستيفن كوري بسبب المرض، ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، بينما فاجأ تشارلوت هورنتس بالبداية الساحقة ضيفه هيوستن روكتس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وضمن المباريات التي أقيمت السبت، تفوق غولدن ستايت على فيلادلفيا بنتيجة 118-114، بينما سقط روكتس أمام تشارلوت 108-99 في مباراة شهدت أداء متفاوتا من نجم هيوستن جيمس هاردن الذي حقق “تريبل دابل” لكنه كان مسؤولا عن نصف الكرات التي فقدها فريقه.

وبعد يومين فقط على عودته من ابتعاد مطوّل بسبب إصابة في اليد، غاب ستيفن كوري عن مباراة فريقه ضد سفنتي سيكسرز بسبب انفلونزا طمأن فريقه الى ان عوارضها لا تؤشر الى احتمال إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 100 ألف شخص حول العالم.

وانتزع غولدن ستايت، بطل الدوري ثلاث مرات في المواسم الخمس الأخيرة والمتراجع بشكل كبير هذا الموسم، الفوز في الدقائق الأخيرة من مباراة فرض فيلادلفيا سيطرته على معظم مراحلها.

وحافظ فيلادلفيا على تقدم طفيف (بلغ في الربع الثالث عشر نقاط) في مختلف مراحل اللقاء، لكنه تعثر في الدقائق الأخيرة أمام ووريررز الذي كان أفضل مسجل في صفوفه داميون لي مع 24 نقطة (مع ست متابعات)، بينما أضاف إريك باسكال 23 نقطة مع ست تمريرات حاسمة.

وافتقد غولدن ستايت الذي بلغ نهائي الدوري في المواسم الخمسة المتتالية، والذي تراجع الى المركز الأخير في ترتيب المنطقة الغربية هذا الموسم في ظل رحيل بعض لاعبيه وإصابة بعضهم الآخر، لنجمه كوري.

وكان أفضل لاعب في الدوري مرتين قد غاب عن صفوف الفريق لنحو أربعة أشهر بسبب إصابة في اليد اليسرى، وعاد الخميس في المباراة ضد حامل اللقب تورونتو رابتورز، والتي انتهت بخسارة ووريرز 113-121.

وهو الفوز الخامس عشر فقط لغولدن ستايت في مقابل 49 خسارة هذا الموسم، بينما تلقى فيلادلفيا سادس ترتيب المنطقة الشرقية، خسارته الـ26 في 64 مباراة، وأتت مع تواصل غياب نجميه الكاميروني جويل إمبييد والأسترالي بن سيمونز بسبب الإصابة، حيث كان أفضل مسجل للخاسر توبياس هاريس مع 24 نقطة، بينما أضاف آل هولفورد 22 نقطة وعشر متابعات.

Devonte’ Graham makes the cut and the pass, leading to a P.J. Washington 3-Pointer for your Heads Up Play of the Day! pic.twitter.com/m2fiT7P9xz

— NBA TV (@NBATV) March 8, 2020