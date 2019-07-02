ووريرز يُعلّق قميص نجمه دورانت

سان فرانسيسكو – تعهّد جو لاكوب أحد مالكي والمدير التنفيذي لفريق غولدن ستايت ووريرز ، بسحب قميص نجمه كيفن دورانت طوال فترة وجوده مع النادي ، وذلك بعد أيام قليلة من انتقال صاحب الرقم 35 الى نتس بعقد حر.

ونشر لاكوب بيانا جاء فيه : “اليوم ، وبينما يبدأ فصلا جديدا من مسيرته الرائعة، أردنا أن نشكر كيه دي على مساهمته، لكونه جزءا من سلسلة الاكثر غزارة (بالألقاب) في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين ، نود أن نتمنى له الأفضل في طريقه الى قاعة المشاهير”.

وتابع : “طالما بقيت أحد مالكي هذا الفريق، لن يرتدي أي لاعب قميص الرقم 35 في ووريرز”.

وانضم دورانت (30 عاما) إلى فريق بروكلين نتس بعقد انتقال حر ، حيث يتوقع أن تكون قيمة هذه الصفقة 164 مليون دولار على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، وسيلعب الى جانب كايري إيرفينغ وديأندري جوردان، ما يجعل من نتس أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب الموسم المقبل. (أ ف ب)