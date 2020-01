ووريز يتحول من أفضل فريق بالعقد الماضي إلى “بحار مخمور”

لوس انجليس – تحول غولدن ستايت ووريرز من أفضل فريق في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في العقد الماضي الى “بحار مخمور” بحسب وصف مدربه ستيف كير، وذلك مقابل صعود نجم ميلووكي باكس الذي يعيش أفضل أيامه منذ السبعينات بقيادة اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

واستمرت محن ووريرز الذي وصل الى النهائي في جميع المواسم الخمسة الماضية وتوج باللقب ثلاث مرات، بتلقيه هزيمته الثلاثين في 39 مباراة على يد ضيفه باكس المتصدر الحالي للمنطقة الشرقية والترتيب العام الأربعاء بنتيجة 98-107.

وبعد أن هيمن على المنطقة الغربية في المواسم الخمسة الماضية، يجد فريق المدرب ستيف كير نفسه في ذيل الترتيب وصاحب ثاني أسوأ سجل في الدوري خلف أتلانتا هوكس (8 انتصارات و30 هزيمة)، متأثرا باصابة نجميه ستيفن كوري وكلاي طومسون ورحيل النجم الآخر كيفن دورانت.

making a habit of finding himself above the rim

Dunk of the Night || @kia pic.twitter.com/VffLnQpjVC

— Golden State Warriors (@warriors) January 9, 2020