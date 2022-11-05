وولفرهامبتون يعين لوبيتيجي مدربا جديدا له

لندن – أعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي اليوم السبت، تعيين الإسباني جولين لوبيتيجي مدربا جديدا للفريق.

وسيتولى لوبيتيجي، مدرب المنتخب الإسباني وريال مدريد السابق والذي أقيل مؤخرا من تدريب إشبيلية، قيادة وولفرهامبتون اعتبارا من يوم 14 من الشهر الجاري على أن تنتهي قبل ذلك تصاريح العمل الخاصة به.

وحتى ذلك الحين، سيستمر ستيف ديفيس في تدريب الفريق مؤقتا.

وذكر رئيس وولفرهامبتون، جيف شي في بيان على الموقع الإلكتروني للنادي: “جولين مدرب رفيع المستوى ، يتمتع بخبرة ممتازة على مستويات النخبة في هذه الرياضة ، ويسعدنا للغاية أننا توصلنا إلى اتفاق لإحضاره إلى وولفرهامبتون”. (إفي)