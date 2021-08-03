ووهان الصينية ستفحص كل مواطنيها للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا

بكين– أعلنت السلطات في ووهان الثلاثاء أنّها ستُخضع جميع سكّانها لفحوص، بعد أن ظهرت في هذه المدينة الواقعة بوسط الصين أولى الإصابات المحلية بكوفيد-19 منذ أكثر من عام.

وقال المسؤول الكبير في ووهان، لي تاو، خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، إنّ المدينة البالغ عدد سكّانها 11 مليون نسمة “بصدد إطلاق اختبارات الحمض النووي الشامل لجميع السكّان على نحو سريع”.

وأعلن المسؤولون في ووهان الإثنين تسجيل سبع حالات إصابة ناجمة عن انتقال العدوى محليا بين عمال مهاجرين في المدينة، بعد عام على عدم تسجيل إصابات ووقف انتشار الوباء الذي ترافق مع إغلاق غير مسبوق مطلع 2020.

وفرضت الصين إغلاقا طاول ملايين السكان ومنعت التنقل الداخلي وأجرت فحوصا واسعة في الأيام القليلة الماضية سعيا لوقف أكبر تفش للفيروس منذ اشهر.

وسجلت السلطات 61 إصابة محلية بالفيروس الثلاثاء في وقت وصلت المتحورة دلتا السريعة العدوى إلى عشرات المدن بعد أن تسببت إصابة عمال نظافة في مطار نانجينغ بإصابات على مستوى البلاد.

وأخضعت الحكومات المحلية في كبرى المدن بما فيها بكين ملايين السكان حتى الآن لفحوص كورونا فيما أغلقت مجمّعات سكنية وفرضت حجرا صحيا على مخالطي المصابين.- (أ ف ب)