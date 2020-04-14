“ويب هيلب” توظف 340 شخص في الأردن

عمان-الغد- أعلنت شركة ويب هيلب الأردن Webhelp LLC Jordan وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن مبادرة #Think_Human والهادفة إلى توظيف أكثر من 340 شخص ضمن كوادرها، للمباشرة بالعمل عن بعد في ظل الظروف التي تمر فيها المملكة ضمن جائحة كورونا وذلك خلال الأشهر القليلة القادمة وعلى دفعات، حيث بدأت الشركة بنشر إعلانات الشواغر على صفحاتها الرسمية ومواقع التواصل الاجتماع Webhelp Jordan لإتمام المباشرة بعمليات التوظيف والتدريب عن بعد لأولى هذه الدفعات.

جاء ذلك لأن الأردن أثبت قدرته بالتعامل مع الأزمة ويعتني بمواطنيه وضيوفه مما يجعله جهة مناسبة للاستثمار في مجال الخدمات الرقمية وانطلاقًا من المسؤولية المجتمعية التي تحملها الشركة على عاتقها بالشراكة بين القطاع الخاص والعام، والتي تؤمن بها شركة ويب هيلب لرفد سوق العمل الأردني بشواغر جديدة تعزز من فرص الباحثين عن العمل والمتخرجين الجدد في ضل الظروف الراهنة والتحديات التي تمر بها المملكة

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة أن الوقوف إلى جانب العاملين وتوفير فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني هي اولوية لدى الحكومة الاردنية، وأشاد بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات الريادية لتجاوز ازمة كورونا، وأضاف أنّ التكنولوجيا متاحة للجميع للاستفادة منها وتطوير المنتجات والعمل عن بعد بما يضمن استدامة الحياة.

من جهته أعرب إردم جينج الرئيس الإقليمي للعمليات لشركة ويب هيلب في الأردن وتركيا عن اعتزازه بتوسيع نشاطات وإستثمارات ويب هيلب النوعية في الأردن، وذلك لدعم الشباب وتوفير فرص العمل وما يتضمنه ذلك من تحديات تواجه العالم بأسره للتعامل مع جائحة كورونا ودور الشركة في هذه المبادرة في الوقوف بجانب الأردنيين ونشر الأمل لمواجهة التحديات الراهنة.

وأكد رئيس العمليات في الأردن وعد الحوامدة عن أهمية إطلاق هذه المبادرات في الوقت الراهن لما تشهده الاردن من توقف جزئي لحركة التوظيف ودور القطاع الخاص في رفد السوق بفرص عمل واعدة و جديدة، كما وأشاد بالدور الذي تقوم به وزارة الأقتصاد الرقمي والريادة للإسهام والمساعدة في تحقيق هذه المبادرة والمتابعة المباشرة من معالي الوزير مثنى الغرايية.

تجدر الإشارة هنا أن شركة ويب هيلب افتتحت مكاتبها في الاردن في تموز من العام الماضي في منطقة بوليفارد العبدلي ضمن معايير ومواصفات عالية وعصرية، حيث وصلت لأكثر من ١٠٠ موظف حاليا في كوادرها في الأردن ومن مختلف محافظات المملكة، كواحد من فروعها ال ١٤٠ والمنتشره في ٣٥ دولة وإجمالي عدد موظفين يفوق ال ٥٥ الف ضمن كوادرها في العالم، حيث تقوم بتقديم خدمات المشتركين وتجارب الزبائن لعدة عملاء عالميين مميزين وبأكثر من ٤٥ لغة حول العالم، وتسعى ضمن خططها لتوسيع رقعتها بعدد أكبر من العملاء في الأردن والتي توفر اكثر من ١٠٠٠ وظيفة لسوق العمل الاردني مع نهاية هذا العام والمساعدة على صقل الخبرات الأردنية بتجارب عالمية www.webhelp.com.