“ويفا” يؤجل المباراتين النهائيتين لدوري الأبطال و”يوروبا ليغ”

برلين- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ويفا” الإثنين تأجيل المباراتين النهائيتين لمسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” اللتين كانتا مقررتين في أيار/مايو المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد في بيان له “اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا رسميا بتأجيل” المباراتين النهائيتين اللتين كانتا مقررتين في 27 أيار/مايو على ملعب غدانسك في بولندا بالنسبة ليوروبا ليغ، و30 منه على ملعب أتاتورك في اسطنبول بالنسبة لدوري الأبطال.

وأضاف “لم يتخذ أي قرار بشأن الموعدين الجديدين. ستقوم مجموعة العمل التي تم تشكيلها الأسبوع الماضي (…) بدراسة الخيارات المحتملة. لقد بدأت المجموعة بالفعل في فحص الجدول الزمني”، واعدا بالإعلان عن الموعدين الجديدين “في الوقت المناسب”.