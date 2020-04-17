“ويفا” يجتمع الأسبوع المقبل لبحث وضع الكرة الأوروبية

باريس – يعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) اجتماعات عبر تقنية الاتصال بالفيديو الأسبوع المقبل لمواصلة البحث في مصير مسابقاته المعلقة حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد، أبرزها اجتماع مع الاتحادات الوطنية وآخر للجنته التنفيذية، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري الخميس.

وأوضح ويفا الذي يتخذ من مدينة نيون السويسرية مقرا له، انه سيعقد الثلاثاء المقبل “جلسة اطلاعٍ للأمناء العامين للاتحادات الـ55 الأعضاء”، ستخصص للبحث “في التطورات المتعلقة بالبطولات الوطنية والمسابقات الأوروبية” لاسيما دوري الأبطال والدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

وسيلي ذلك “اجتماع للجنة التنفيذية للويفا عبر تقنية الاتصال بالفيديو الخميس 23 حزيران/يونيو”، سيخصص لتقييم الوضع الراهن و”مناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بتأثير الجائحة على كرة القدم الأوروبية”.

وأوضح ويفا انه سيصدر بيانا بعد اجتماع اللجنة التنفيذية “في حال كان ذلك ضروريا”، علما بأنه من المقرر ان يعقد الأربعاء أيضا اجتماعا حدد موعده سابقا، مع رابطة الأندية الأوروبية وممثلين لللبطولات المحلية.

واستبعد مصدر مقرب من الاتحاد القاري ان تصدر عن هذه الاجتماعات، لاسيما اجتماع اللجنة التنفيذية، أي خطوات نهائية بشأن البطولات الوطنية ومسابقتي الأندية القاريتين، مشيرا الى ان القرار المرجح صدوره عن اللجنة التنفيذية يتعلق ببطولة كأس أوروبا لمنتخبات السيدات التي كانت مقررة في صيف العام المقبل، ويتوقع على نطاق واسع ان يتم نقلها الى صيف 2022، نظرا لتأجيل بطولة الرجال من 2020 الى 2021.

وتسبب “كوفيد-19” بتعليق مختلف منافسات الرياضة حول العالم، من دون ان يستثني ذلك الغالبية العظمى من البطولات الوطنية الأوروبية والمسابقات القارية للأندية والمنتخبات التي علقت الى أجل غير مسمى. كما اضطر الاتحاد القاري الى تأجيل موعد نهائيات كأس أوروبا 2020 الى صيف العام المقبل.

وأعرب ويفا عن أمله في ان يتيح تأجيل بطولة المنتخبات، المجال أمام استكمال البطولات الوطنية لموسم 2019-2020، علما بأن تحديد أي موعد لعودة المنافسات الى أرض الملعب لا يزال غير ممكن، وسيرتبط بالدرجة الأولى بتطورات الوضع الصحي في الدول المعنية.

وأبدى رئيس الاتحاد القاري السلوفيني ألكسندر تشيفيرين في تصريحات سابقة، رغبته في إنهاء الموسم في مختلف البطولات الوطنية بحلول 30 حزيران/يونيو، محذرا من ضياع الموسم الحالي بالكامل في حال عدم التمكن من معاودة المباريات في نهاية الشهر المذكور.

لكن تقارير صحافية في الأيام الماضية تحدثت عن احتمال متزايد لاستكمال المباريات محليا وقاريا في فترة تموز/يوليو وآب/أغسطس، وان ويفا يكرر لرابطات الدوريات المحلية والأندية رغبته في انهاء موسم 2019-2020 واستنفاد كل السبل والحلول والمهل الزمنية الممكنة قبل التفكير بإلغائه بالكامل.

ودخل الاتحاد القاري في تجاذب مؤخرا مع رابطة الدوري البلجيكي لكرة القدم، بعد توصية لمجلس إدارتها بوقف الموسم بشكل مبكر وتتويج المتصدر كلوب بروج باللقب. وبعدما لوّح الاتحاد القاري بحرمان الأندية البلجيكية من مسابقاته بحال اتخاذ السلطات المحلية قرارا من هذا النوع بشكل متسرع، دخل الطرفان في مفاوضات أفضت الى تأجيل الرابطة موعد عقد جمعيتها العمومية للبت نهائيا بهذه التوصية.

وبعدما كانت هذه الخطوة متوقعة هذا الأسبوع، بات الموعد الجديد لذلك 24 نيسان/أبريل الحالي.-(أ ف ب)