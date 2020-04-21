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“ويفا” يصدر “توصية صلبة” من اجل انهاء المسابقات المحلية

منذ ساعتين
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا"

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لوزان (سويسرا) – اصدر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) “توصية صلبة” من اجل انهاء المسابقات المحلية في البطولات القارية التي توقفت بسبب فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال اجتماع الثلاثاء عبر تقنية الاتصال بالفيديو ضم ممثلين عن الاعضاء ال55 في الاتحاد الاوروبي.
وقال الاتحاد القاري في بيان “ثمة توصية صلبة لانهاء بطولات الدرجة الاولى ومسابقات الكأس المحلية”.
وتوقف النشاط الكروي في القارة العجوز منذ منتصف آذار/مارس بسبب تفشي وباء “كوفيد-19”. – (أ ف ب)

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