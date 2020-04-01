“ويفا” يفرض غرامات على أتلتيكو وبرشلونة وفالنسيا وخيتافي وإسبانيول

مدريد – قررت لجنة النضباط والأخلاق بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) في اجتماعها الأخير الذي تناول المنافسات الأخيرة في الدوريات الأوروبية، فرض غرامات وعقوبات على عدة فرق بينها أتلتيكو مدريد وبرشلونة وفالنسيا، بسبب مواجهاتها في دوري الأبطال وعلى خيتافي وإسبانيول بسبب مواجهتي الفريقين في الدوري الأوروبي.

وتم تغريم أتلتيكو عن مباراته على ملعب ليفربول في ثمن نهائي دوري الأبطال 24 ألف يورو بسبب إغلاق منطقة مرور الجمهور كما غرم النادي الانجليزي ثلاثة آلاف و250 بسبب إشعال شماريخ خلال لقاء إياب دور الستة عشر على ملعب آنفيلد بعد الفوز 2-3 في الوقت الإضافي على الريدز.

وسيتعين على فالنسيا دفع 15 ألف يورو للنزول متأخرا لأرض الملعب في مواجهة ذهاب دور الستة عشر امام ايطاليا. وتم تغريم النادي الايطالي ثمانية آلاف و500 يورو بسبب إشعال شماريخ.

وفرضت نفس الغرامة لنفس السبب على برشلونة في مواجهته مع نابولي الايطالي في سان باولو.

وتم تغريم النادي الايطالي 12 ألف يورو بسبب استخدام أقلام الليزر و15 ألف بسبب النزول متأخرا إلى الملعب.

وتم تغريم مانشستر سيتي ثلاثة آلاف يورو بسبب مخالفة لائحة المعدات في مباراة ذهاب نفس الجولة بدوري الأبطال التي أقيمت في 26 فبراير/ِشباط على ملعب سانتياجو برنابيو أمام ريال مدريد.

وفيما يتعلق بمباريات دور الـ32 بالدوري الأوروبي، تم تغريم خيتافي ثمانية آلاف يورو بسبب إغلاق منطقة مرور الجمهور في مباراة الذهاب أمام أياكس الهولندي الذي سيدفع 25 ألف يورو بسبب إلقاء الجماهير لأشياء في الملعب وبسبب تدمير مقاعد في المدرجات بملعب الفونسو بيريز.

وبشأن مباراة الاياب على ملعب يوهان كرويف، سيدفع خيتافي سبعة آلاف يورو بسبب سوء السلوك، وسيدفع أياكس 23 ألف و750 يورو بسبب سوء السلوك وإلقاء أشياء في الملعب.

وتم تغريم كلوج الروماني بـثلاثة آلاف و500 يورو بسبب إشعال شماريخ في مباراة الذهاب أمام إشبيلية وتم تحذيره عن سوء السلوك في مباراة الإياب على ملعب رامون سانشيز بيثخوان.

وقررت اللجنة أيضا إيقاف البرازيل يتيكينيو سواريز لاعب بورتو ثلاث مباريات بعد مباراة دور 32 بالدوري الاوروبي وإيقاف ايمري كان لاعب بروسيا دورتموند مبارتين بعد مباراة دوري الابطال أمام باريس شان جيرمان.-(إفي)