“ويفا” يقرر إلغاء أمم أوروبا تحت 19 عاما للسيدات والرجال بسبب كورونا

مدريد – قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ويفا” -عقب التشاور مع الـ55 اتحادا الأعضاء- إلغاء بطولة كأس الأمم الأوروبية تحت 17 عاما للسيدات والرجال بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويجعل الوضع الحالي للوباء في أجزاء كثيرة من أوروبا إقامة المسابقات الشبابية في الشهور الأولى من 2021 أمرا غير واقعيا، خاصة أن الشباب القصر سيتوجب عليهم السفر خارج بلدانهم في رحلات تجارية في ظل توقف النشاط في الكثير من دول القارة.

وعلى الرغم من ذلك، فقد صادق “ويفا” على إقامة بطولة الأمم تحت 19 عاما سواء للسيدات أو الرجال.

وستقام التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا للسيدات تحت 19 عاما في نيسان) أبريل( العام 2021 وفي حزيران (يونيو)

من نفس العام ستلعب الأدوار الإقصائية من مباراة وحيدة فقط بنظام “بلاي أوف”، بينما ستكون النهائيات كما كان مخططا لها في تموز (يوليو) أو آب (أغسطس) في بيلاروسيا.

بينما ستقام التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا للرجال تحت 19 عاما في آذار )مارس( العام 2021 وفي أيار (مايو) أو حزيران (يونيو) من نفس العام ستلعب الأدوار الإقصائية من مباراة وحيدة فقط بنظام “بلاي أوف”، بينما ستكون النهائيات كما كان مخطط لها في تموز (يوليو) في رومانيا. – (إفي)