“ويفا” يناقش الجدول الزمني لتصفيات مونديال قطر الشهر الحالي

مدريد – ستحدد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) في اجتماع يوم 24 أيلول (سبتمبر) الحالي في بودابست، الجدول الزمني لمرحلة التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكذلك المرحلة النهائية من دوري الأمم الأوروبية 2020-2021.

وقبل ساعات من انطلاق مباراة كأس السوبر الأوروبي بين بايرن ميونيخ وإشبيلية على ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية، سيجتمع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع لجنته التنفيذية لتحديد الجدول الزمني لهذه المسابقات.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم قطر 2022، بين 21 تشرين الثاني( نوفمبر) و 18 وكانون الأول (ديسمبر)من ذلك العام.

وبالنسبة لدوري الأمم الأوروبية التي تقام مرحلة المجموعات منها حاليا، فستنتهي الجولة السادسة والأخيرة منها في منتصف نوفمبر، وتبقى المواعيد اللاحقة للمرحلة النهائية قيد التحديد.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قبل أيام عن قراره بتأجيل وتعديل شكل دوري أبطال أوروبا للسيدات، وكذلك بطولة أوروبا تحت 19 عاما، بسبب الوضع الحالي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد. – (إفي)