“ويفا” يوجه صدمة قوية للأندية الداعمة لإطلاق بطولة دوري السوبر

مدن – وجهت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي “ويفا” صدمة قوية للأندية الداعمة لإطلاق بطولة دوري السوبر الاوروبي.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ​محكمة مدريد​ طلبت من محكمة العدل الأوروبية حلاً سريعا في شكوى أندية السوبر ليغ ضد اليويفا.

وتزعم الشكوى أن “ويفا” قد انتهك قانون المنافسة للاتحاد الأوروبي من خلال منع الأندية الكبرى من إنشاء دوري خاص.

وأوضحت الصحيفة، أن طلب محكمة مدريد قوبل بالرفض، ما يعني تلاشى أي أمل بشأن ظهور حل سريع لإعادة إحياء المشروع.

وقد حددت المحكمة الاوروبية يوم 18 تشرين الأول (أكتوبر) موعدا نهائيا لتقديم الأطراف المعنية ملاحظات حول الشكوى.

وكان قد اطلق 12 ناديا اوروبياً بطولة جديدة بعيدًا عن ​اليويفا​ والفيفا، قبل أن تنسحب 9 أندية من المشروع ويتبقى فقط ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.