ويلز تنتزع تعادلا ثمينا من سويسرا.. وإنجلترا تستهل مشوارها اليوم بلقاء كرواتيا

باكو – على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، خرجت ويلز بتعادل مستحق في مواجهة سويسرا 1-1 في باكورة مبارياتهما عن المجموعة الأولى في مسابقة كأس أوروبا لكرة القدم على الملعب الأولمبي في العاصمة الأذربيجانية باكو أمس السبت.

وافتتح بريل إمبولو التسجيل لسويسرا (49)، فيما أدرك كيفر مور التعادل لويلز (74)، ليحصد كل منتخب نقطة ويتشاركا المركز الثاني في المجموعة التي تتصدرها إيطاليا بعد فوزها أول من أمس الجمعة 3-0 على تركيا في افتتاح البطولة.

ويأمل مدرب ويلز روبرت بايج الذي استلم مهماته بعد استبعاد المدرب الأصيل نجم مانشستر يونايتد السابق راين غيغز بسبب تهم اعتداء على صديقته السابقة، إلى تكرار إنجاز فرنسا 2016.

حينها وقع المنتخب في مجموعة تضم عملاقا كرويا آخر مثل إيطاليا وهو الجار الإنجليزي، إلا أن ذلك لم يمنعهم من التصدر أمام “الأسود الثلاثة”، قبل إقصاء الجار الآخر إيرلندا الشمالية (1-0) في ثمن النهائي وبلجيكا القوية (3-1) في ربع النهائي، قبل أن تنتهي المغامرة في دور الأربعة على يد البرتغال التي أحرزت اللقب لاحقاً.

أما سويسرا المشاركة للمرة الخامسة في النهائيات، فلا تسعى إلا إلى التأهل ونفض غبار معاناتها في الأدوار الإقصائية.

وبدأت المباراة متكافئة بين المنتخبين، مع سيطرة متوازنة في وسط الملعب كان المنتخب الويلزي يستغلها بشكل أكبر للهجوم الضاغط.

وتُرجمت تلك المحاولات فرصة أولى لويلز في الدقيقة 15، عندما ارتقى كيفر مور أعلى من مدافعي سويسرا وحول عرضية برأسه باتجاه المرمى، لكن الحارس يان سومر كان بالمرصاد وحلق للذود عن مرماه.

ورد السويسريون في الدقيقة 21 من ركينة وصلت إلى فابيان شار داخل منطقة الجزاء، وسددها في منتصف المرمى لكن الحارس داني وارد كان موجوداً للتصدي.

وتمكن إمبولو من افتتاح التسجيل لسويسرا في الدقيقة 49، بعدما حول لاعب ليفربول الإنجليزي شيردان شاكيري ركنية متقنة إلى مواطنه لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، ليرتقى الأخير بشكل رائع ويحولها رأسية قوية في الشباك.

وبعد محاولات عدة من الويلزيين، حوّل جو موريل عرضية إلى وسط منطقة الجزاء، أتاها مور من بعيد ولكزها برأسه ليهز الشباك إلى يمين سومر، مدركا التعادل (74).

وألغى الحكم هدفا لسويسرا سجله ماريو غافرانوفيتش (86) بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر).

وكاد إمبولو يعيد مشهد الهدف الأول في الدقيقة 90، لكن رأسيته هذه المرة لم تعبر الحارس، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 بين المنتخبين.

انجلترا – كرواتيا

من ناحية ثانية، يحمل نجم توتنهام الإنجليزي هاري كاين آمال منتخب الأسود الثلاثة لإنهاء 55 عاما من الخيبة، إذ تبدأ تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت مشوارها في بطولة كأس أوروبا 2020 بمهمة ثأرية أمام كرواتيا اليوم الأحد.

لم تفز إنجلترا بأي لقب كبير منذ نهائيات كأس العالم 1966 على أرضها، وتاريخها الذي لم يُطبع بإنجازات كثيرة مليء بالخيبة والحزن والإحراج على المسرح الأخضر.

جاءت واحدة من أكثر الهزائم إيلاما في السنوات الأخيرة، على يد كرواتيا التي تغلبت على رجال ساوثغيت في نصف نهائي مونديال روسيا قبل ثلاث سنوات.

لكن أعيد تنشيط المنتخب الإنجليزي تحت قيادة المدافع الدولي السابق، وهو يدخل المباراة الافتتاحية للمجموعة الرابعة على ملعب ويمبلي اليوم، بإيمان متزايد أنه يستطيع تكرار نجاح بوبي مور ورفاقه على أرضهم منذ أكثر من نصف قرن.

اختار ساوثغيت واحدة من أكثر التشكيلات شباباً وإثارة للاهتمام في البطولة، مع ضم فيل فودن ومايسون ماونت وجود بيلينغهام، ما يبشر بعصر جديد للأسود الثلاثة.

ومع خوض إنجلترا كل مبارياتها بمرحلة المجموعات على ملعب ويمبلي الذي يستضيف أيضاً مباريات دور الستة عشر ونصف النهائي والنهائي، تم إعداد الاستاد ليحقق رجال ساوثغيت أقصى استفادة على أرضهم.

وللقيام بذلك، يجب أن يبقى القائد كاين جاهزا بدنيا ومشغلا لكل محركاته.

أنهى كاين موسمه هدافا للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة، مع تسجيله 23 هدفا هذا الموسم.

لذا فإن الشاب البالغ 27 عاما في ذروة قوته وقمة طموحه. ولا عجب إبلاغه لتوتنهام الذي لم يفز بأي لقب منذ 2008، برغبته في الانضمام إلى ناد قادر على منحه الميداليات التي تستحقها موهبته.

ستكون قصة انتقال كاين واحدة من قصص الموسم الجديد في البريمير ليغ، إذ يقف حامل اللقب مانشستر سيتي في طليعة الساعين إلى ضم المهاجم المقدر سعر انتقاله بنحو 212 مليون دولار.

يؤكد ساوثغيت أن كاين سيكون قادراً على وضع الطموحات الشخصية جانباً كرمى للمساعي الهجومية للمنتخب الإنجليزي في المسابقة القارية، وقال “أعتقد أن تركيزه ينصب على الفريق. أعتقد أنه واضح جداً في ذلك. الجوائز والإنجازات الفردية هي بالطبع شيء خاص جداً ومستحقة بشدة”.

وأضاف “لكنه في هذه اللحظة من رحلته معنا، عندما تنسى عدد المباريات والأهداف وتفكر في نجاح الفريق”.

فاز كاين بالحذاء الذهبي في كأس العالم 2018 بعد تسجيله ستة أهداف خلال المسيرة الإنجليزية في روسيا. لكنه بدا مرهقاً بشكل واضح بحلول الوقت الذي نفدت فيه قوة إنجلترا أمام كرواتيا في نصف النهائي.

عانى كاين مرة أخرى من مشاكل في الكاحل خلال الموسم الذي غزته جائحة كورونا، ما أثار تساؤلات حول الإجراءات التي سيتخذها ساوثغيت لتجنب خسارة تميمة حظه خلال الشهر المقبل.

كشف مساعده ستيف هولاند مؤخراً أن طاقم المنتخب الإنجليزي راجع مسار كاين في روسيا، في محاولة لتجنب سيناريو مماثل مع لياقته البدنية.

وقال ساوثغيت إنه “في ما يتعلق باللاعبين الذين يلعبون جميع المباريات السبع، سنحتاج إلى ذلك وسنستخدمه في التشكيلة. لا شك في ذلك”.

وأضاف “إنه دائماً تحدٍ. من المحتمل أن يكون تحدياً في هذه البطولة أكثر من أي بطولة سابقة”.

هولندا – أوكرانيا

إلى ذلك، تأمل هولندا أن تستمر محركات لاعب وسطها الشاب فرنكي دي يونغ بالدوران حتى نهاية مشاركتها في كأس أوروبا، بعد عودتها إلى الساحة اثر غيابين مخيبين عن كأس أوروبا 2016 ومونديال 2018.

ظهرت هولندا آخر مرة في بطولة كبرة العام 2014، عندما حلّت ثالثة في مونديال البرازيل، وهي تستهل مشوارها في البطولة القارية اليوم ضد أوكرانيا ضمن المجموعة الثالثة في أمستردام.

غاب الجيل القديم الذي حلّ وصيفا أيضا في مونديال 2010، فافتقد الهولنديون أمثال روبن فان برسي وآرين روبن وويسلي سنايدر، لكن دي يونغ (24 عاما) يجسّد الجيل الجديد للمنتخب البرتقالي.

برز دي يونغ مع فريقه السابق أياكس أمستردام، عندما قاده إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، ما ساهم بنقله إلى برشلونة.

احتاج دي يونغ إلى موسم للتأقلم في ملعب كامب نو، بعد قدومه مقابل 85 مليون دولار، لكن موسمه الثاني كان رائعا، برغم زلات فريقه في الدوري المحلي والمنافسات القارية.

لكن الهولنديين قلقون حيال الإرهاق البدني الذي تعرّض له في موسم طويل مع برشلونة، إذ خاض 4492 دقيقة في موسم 2020-2021 في 49 مباراة.

كان ذلك أكثر بـ300 دقيقة من معظم زملائه، على غرار جوردي ألبا والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكان ثاني أكثر لاعب خوضا للدقائق في الليغا بأكملها.

غالبا ما شارك لاعب الوسط الموهوب في موقع الارتكاز، وقد حصل على أهمية أكبر مع المدرب الهولندي رونالد كومان الذي فتح له باب اللعب الدولي.

يشارك دي يونغ (24 عاما) أيضا في اللعب الهجومي، وترك بصمات تهديفية على غرار نهائي كأس الملك ضد أتلتيك بلباو (4-0)، وقال مدربه فرانك دي بور “لعب في كل المراكز باستثناء حراسة المرمى. هو لاعب رائع”.

أضاف في مقابلة مع صحيفة ماركا الاسبانية “سيكون أحد أبرز لاعبينا في كأس أوروبا. إذا كان فرنكي بخير، ستلعب هولندا جيدا”.

وستلعب هولندا على أرضها في دور المجموعات، وستحاول الاستفادة من وقوعها في مجموعة سهلة تضمّ أوكرانيا، النمسا ومقدونيا الشمالية.

وقال مدرب أوكرانيا الهداف السابق أندري شيفتشنكو “المهمة الأساس للمنتخب تخطي دور المجموعات. نعرف أننا سنواجه أقوى المنتخبات وهولندا مرشحة”.

تابع لاعب ميلان الإيطالي السابق “لدينا أسلوب معين ولن نغيره. قد نلعب بخطة 4-3-3 أو 5-3-2 لكننا لن نغيّر مبادئنا”.

ويعوّل شيفتشنكو على ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي وصيف بطل أوروبا ألكسندر زينتشنكو، بالإضافة إلى لاعبي الوسط رسلان مالينوفسكي وأندري يارمولنكو.

وبعد انفصالها عن الاتحاد السوفياتي، تأهلت أوكرانيا إلى نسختي 2012 و2016 وخرجت من دور المجموعات، فيما بلغت ربع نهائي مونديال 2006 قبل أن تغيب ثلاث مرات عن النهائيات.

بدوره، قال دي بور “تملك أوكرانيا لاعبين جيدين، ولن يكون الفوز عليهم سهلا. تملك منتخبات شرق أوروبا لاعبين جيدين دوما. أتوقع مباريات صعبة جدا في دور المجموعات، وإذا قدّمنا أسلوبنا يجب أن نتأهل إلى الدور التالي”. -(أ ف ب)