ويليامز تدخل قائمة أفضل 10 لاعبات قبل بطولة ويمبلدون

مدريد – دخلت الأمريكية سيرينا ويليامز إلى قائمة أفضل 10 لاعبات بالتصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات ، بصعودها مركزا لتحل عاشرة ، وذلك قبل خوضها منافسات بطولة ويمبلدون الكبرى.

وحلت سيرينا، التي سيطرت على صدارة التصنيف في السابق لأكثر من 300 أسبوع ، مكان البيلاروسية آرينا سابالينكا التي تراجعت للمركز الحادي عشر.

Watch this space…@serenawilliams and @andy_murray could be set to form a formidable partnership in the mixed doubles#Wimbledon pic.twitter.com/6v2m0zpeVM

— Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2019