ويليامز تدخل قائمة أفضل 10 لاعبات قبل بطولة ويمبلدون

مدريد – دخلت الأمريكية سيرينا ويليامز إلى قائمة أفضل 10 لاعبات بالتصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات ، بصعودها مركزا لتحل عاشرة ، وذلك قبل خوضها منافسات بطولة ويمبلدون الكبرى.

وحلت سيرينا، التي سيطرت على صدارة التصنيف في السابق لأكثر من 300 أسبوع ، مكان البيلاروسية آرينا سابالينكا التي تراجعت للمركز الحادي عشر.

Watch this space…@serenawilliams and @andy_murray could be set to form a formidable partnership in the mixed doubles#Wimbledon pic.twitter.com/6v2m0zpeVM — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2019

وتعد الأمريكية المخضرمة صاحبة الـ (37 عاماً) هي المرشحة رقم 11 للقب البطولة العشبية ، التي توجت بها 7 مرات من قبل ، وفقاً لما نشرته الوكالة الإسبانية.

وتواصل الأسترالية آشلي بارتي تربعها على صدارة التصنيف للأسبوع الثاني تواليا، متفوقة على اليابانية نعومي أوساكا والتشيكية كارولينا بليسكوفا.

وفيما يلي قائمة أفضل عشر لاعبات بالتصنيف:

1- الأسترالية آشلي بارتي 6495 نقطة.

2-اليابانية نعومي أوساكا 6377 نقطة.

3- التشيكية كارولينا بليسكوفا 6055 نقطة.

4- الهولندية كيكي بيرتنس 5430 نقطة.

5- الألمانية أنجليه كيربر 4805 نقطة.

6- التشيكية بترا كفيتوفا 4555 نقطة.

7- الرومانية سيمونا هاليب 4063 نقطة.

8- الأوكرانية إلينا سفيتولينا 3868 نقطة.

9- الأمريكية سلوان ستيفنز 3682 نقطة.

10- الأمريكية سيرينا ويليامز 3411 نقطة.