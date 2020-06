ويليان وبيدرو مستمران مع تشيلسي حتى نهاية الموسم

لندن – أكد نادي تشيلسي الإنجليزي، نجاحه في التمديد لنجميه الإسباني بيدرو رودريجيز والبرازيلي ويليان جتى نهاية الموسم، حيث كان عقدا الثنائي ينتهي في 30 يونيو/حزيران الجاري، إلا أنهما توصلا لاتفاق مع النادي اللندني للبقاء حتى نهاية الموسم الجاري (2019-20).

وبهذا سيكون بمقدور فرانك لامبارد، المدير الفني لـ”البلوز”، الاستعانة بخدمات النجمين فيما تبقى من مباريات البريميير ليج، في حالة الاحتياج لهما، وفي مباريات الفريق المقبلة في كأس إنجلترا، ودوري الأبطال، وهي البطولات المستمر فيها الفريق حتى الآن.

وبلغ تشيلسي دور الثمانية في كأس إنجلترا، حيث سيلتقي مع ليستر سيتي على ملعب (كينج باور ستاديوم) في 28 من الشهر الجاري.

Chelsea agree short-term contracts with Willian and Pedro, meaning Lampard will be able to call on the midfielders until the end of the season.

