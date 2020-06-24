ويليان وبيدرو مستمران مع تشيلسي حتى نهاية الموسم

لندن – أكد نادي تشيلسي الإنجليزي، نجاحه في التمديد لنجميه الإسباني بيدرو رودريجيز والبرازيلي ويليان جتى نهاية الموسم، حيث كان عقدا الثنائي ينتهي في 30 يونيو/حزيران الجاري، إلا أنهما توصلا لاتفاق مع النادي اللندني للبقاء حتى نهاية الموسم الجاري (2019-20).

وبهذا سيكون بمقدور فرانك لامبارد، المدير الفني لـ”البلوز”، الاستعانة بخدمات النجمين فيما تبقى من مباريات البريميير ليج، في حالة الاحتياج لهما، وفي مباريات الفريق المقبلة في كأس إنجلترا، ودوري الأبطال، وهي البطولات المستمر فيها الفريق حتى الآن.

وبلغ تشيلسي دور الثمانية في كأس إنجلترا، حيث سيلتقي مع ليستر سيتي على ملعب (كينج باور ستاديوم) في 28 من الشهر الجاري.

Chelsea agree short-term contracts with Willian and Pedro, meaning Lampard will be able to call on the midfielders until the end of the season. Report from @Matt_Law_DThttps://t.co/lRF6dK5YpB — Telegraph Football (@TeleFootball) June 23, 2020

أما في “التشامبيونز ليج”، فينتظر تشيلسي خوض مباراة إياب ثمن النهائي أمام بايرن ميونخ الألماني على ملعب (أليانز أرينا)، علما بأن مباراة الذهاب في لندن انتهت بفوز الفريق البافاري بثلاثية نظيفة.

ويعد الجناح الإسباني أحد أبرز عناصر الكتيبة اللندنية، حيث أنه منذ انتقاله للفريق في 2015 قادما من برشلونة الإسباني، شارك في 201 مباراة حتى الآن وسجل 43 هدفا، كما توج بلقب البريميير ليج معه مرة (2016-17)، والدوري الأوروبي كذلك (2018-19)، وبالمثل كأس إنجلترا (2017-18).

أما ويليان (31 عاما)، فارتدى قميص “البلوز” في صيف 2013 قادما من أنجي الروسي، وخاض مع الفريق حتى هذه اللحظة 330 مباراة مسجلا 59 هدفا.

وعلى مستوى البطولات توج اللاعب البرازيلي بخمسة ألقاب، بواقع لقبين في البريميير ليج، ولقب في كل من كأس إنجلترا وكأس الرابطة والدوري الأوروبي. (إفي)