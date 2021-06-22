ويل سميث يعلن صدور مذكراته قريبا

أعلن الممثل الأمريكي ويل سميث عن صدور مرتقب لمذكراته بعنوان “ويل” كما كشف عن عنوان الكتاب وغلافه، وفقا لموقع “ديدلاين”.

وشكر سميث عبر موقع إنستغرام أمس، معجبيه على الحب، قائلا: أرى أنكم تطلبون مسبقا كتابي في وقت مبكر، شكرا لكم”.

وأدرج الكتاب الذي سيصدر عن “دار بنغوين للنشر” في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، كأفضل مبيعات السير الذاتية للمشاهير على موقع أمازون.

ويشارك مارك مانسون سميث في كتابة مؤلفه الأول. ومانسون هو مؤلف كتاب “فن اللامبالاة” الذي باع ملايين من النسخ. أما غلاف المذكرات فهو من تصميم الفنان المقيم في نيو أورلينز برندان “بي مايك” أودامز.

وفي مقطع فيديو نشره على إنستغرام، وصف سميث الكتاب بأنه “عمل ناتج عن الحب” قائلا إنه عمل على إنجازه لمدة عامين.ت

وبحسب الموقع الرسمي للكتاب، تعد هذه المذكرات نتاج رحلة عميقة من معرفة الذات، وحساب مع كل ما يمكن أن تحصل عليه إرادتك وكل ما يمكن أن تتخلى عنه.

ويضيف الموقع أن سميث يروي في الكتاب “كيف تحول من طفل خائف في منزل متوتر في غرب فيلادلفيا، إلى واحد من أكبر نجوم الراب في عصره ثم أحد أكبر نجوم السينما في تاريخ هوليوود: إنها حكاية ملحمية عن التحول الداخلي والانتصار الخارجي، وسوف يرويها ويل بشكل مدهش”.

وفي صفحة الكتاب على موقع أمازون، وصف “ويل” بأنه “قصة تظهر كيف تمكن شخص من إتقان عواطفه، ومكتوبة بطريقة يمكن أن تساعد الآخرين على فعل الشيء نفسه.”

وورد أيضا في الصفحة “من السهل المناورة بالعالم المادي بمجرد أن تسيطر على عقلك”. “أعتقد ذلك. بمجرد أن تتعرف إلى طبيعة عقلك، فإن كل تجربة وكل عاطفة وكل ظرف، سواء كانت إيجابية أو سلبية، ستدفعك ببساطة إلى الأمام، إلى نمو أكبر وتجربة أكبر. هذه هي الإرادة الحقيقية. للمضي قدما على الرغم من أي شيء. والمضي قدما بطريقة تحمل الآخرين معك، بدلا من تركهم وراءك”.