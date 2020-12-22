وينسلاند.. منسق السلام الجديد بالشرق الأوسط

نيويورك- عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدبلوماسي النرويجي تور وينسلاند، في منصب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأفاد بيان لمكتب الأمين العام، الثلاثاء، أن وينسلاند سيخلف الدبلوماسي البلغاري، نيكولاي ملادينوف في منصب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

و”تور وينسلاند” دبلوماسي شغل منصب المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط.

والتحق وينسلاند بوزارة الشؤون الخارجية النرويجية فى 1983، كما خدم كممثل للنرويج لدى السلطة الفلسطينية في الفترة من 2007 إلى 2011 وكسفير للنرويج لدى مصر وليبيا في الفترة من 2012 إلى 2015.

كما عين غوتيريش، ملادينوف في منصب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا.

ومنصب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، شاغر منذ استقالة المبعوث الأممي السابق غسان سلامة، من منصبه، في مارس/آذار الماضي.

وجرى العرف أن يحصل الأمين العام على موافقة أعضاء مجلس الأمن، قبل أن يعلن أسماء رؤساء البعثات الأممية والممثلين الخاصين له.

وقبل أيام بعث غوتيريش رسالة رسمية إلى مجلس الأمن بشأن رغبته في تعيين “نيكولاي ملادينوف” في منصب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا.-(الاناضول)