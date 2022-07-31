ياباني ينهي جولته السياحية في تركيا على ظهر حمار

أجرى السائح الياباني كوتارو تاكادا 30 عامًا، جولة واسعة بين ولايات تركية على ظهر حمار.

وقال تاكاد أنه بدأ جولته في مايو/أيار الماضي من قضاء مرزيفون بولاية أماسيا شمالي تركيا، وأنهاها في ولاية إزمير غربي البلاد حيث قطع خلالها آلاف الكيلومترات .

وأضاف أنه بعد شرائه الحمار في ولاية مانيسا (غرب) أطلق عليه اسم “سوسوتسوبي”، ثم اتجه به جنوبا عبر قرى وسط الأناضول ليصل إلى منطقة كبادوكيا السياحية .

وتابع أنّ فكرة التجول بالحمار تبلورت في ذهنه قبل 5 سنوات أثناء زيارته إلى المغرب حيث أنّه يحب المشي وخاصة برفقة الحمار، واصفا إياه بأنه “حساس كالبشر” .

أنّ الكثير من المواطنين فتحوا له منازلهم أثناء رحلته قائلاً: “الكثير من الأتراك ساعدوني، حقيقة إنه شعب مضياف، كل يوم كنت أشرب الشاي والحساء وآكل البطيخ”.

وأوضح تاكادا أنّه تجول في 30 دولة سابقا، وأنه ينوي استكمال جولته حول العالم في الأيام القادمة بأوروبا على ظهر حمار .

أنهى السائح الياباني كوتارو تاكادا، جولة واسعة بين الولايات التركية على ظهر حمار معبرًا عن إعجابه جمال تركيا. -وكالات

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