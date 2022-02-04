يارا العمد آمنت بموهبتها ووجدت بفن الأورغامي طريقا يحقق شغفها

ربى الرياحي



عمان- بروح تواقة للفن، تصنع يارا العمد ابنة الـ16 عاما مشغولاتها اليدوية، هي تحاكي بأناملها المرهفة ذلك الشغف الذي يصر على أن يكبر في داخلها يوما بعد آخر. وبمتعة كبيرة ومشاعر تتذوق جيدا الفن، تحاول يارا تطوير نفسها، وتنمية تلك الموهبة، خاصة فيما يتعلق بالأورغامي وهو فن طي الورق، والكولنغ وهو فن لف الورق.

يارا لم تكبت إحساسها أو تقيده بحجة أنها ما تزال طالبة وأن دراستها أولى، وإنما تمسكت بشغفها للفن وتعطشها لتعلم كل ما هو جديد، فلم تكتف بذلك فقط، بل قررت أن تكون مبتكرة بكل ما تقدمه مضفية عليه لمساتها الخاصة، وأيضا أبت إلا أن تمزج بين التعلم والإحساس لتستطيع صنع قطع مميزة تشبه روحها وتعكس ما في داخلها من ثقة وإبداع.

تقول يارا إن حبها للفن بدأ في عمر صغير جدا، إذ كانت تستغل أوقات فراغها في الذهاب للنوادي وتعلم الأشغال اليدوية، وعندما أتمت الـ12 عاما سمعت عن إقامة أول ناد مختص بفن الأورغامي، ومن هنا كانت البداية الحقيقية، فكان لا بد من أن تثبت قدميها على هذا الطريق الذي اختارته. قرارها باحتراف هذا المجال يأتي من عشقها لموهبتها ورغبتها في أن تظهرها للعالم، هي تبحث عن التميز في أعمالها وتجتهد لكي تعرف باسمها في هذا الفن.

تعلمها لفن الأورغامي، كما تبين يارا، استغرق منها ما يقارب الأربع سنوات تقريبا، تقول إنها خلال فترة تعلمها حاولت أن تتعمق فيه كثيرا وتفهم أسراره لتكون أكثر تميزا وتستطيع أن تحقق كل ما تحلم به في المستقبل. آمنت بحسها الفني وبذلك الشغف الذي يحرضها يوميا على أن تسعى بكل طاقتها نحو طموحها، لذا وجدت أن عليها أن تستفيد من كل لحظة وتصقل موهبتها باستمرار. وعن مشاركتها في تجسيد أكبر علم من الأورغامي ودخوله موسوعة غينس، تجد يارا أنها كانت تجربة ممتعة ومميزة جدا أشعرتها بالفخر والسعادة كما أضافت لها الثقة بكل ما تطمح لأن تحققه لاحقا.

الأورغامي فن طي الورق غير من شخصيتها، حسب قولها، وساعدها على أن تكون أكثر صبرا وقوة وأيضا كان له أثر واضح في تعويدها على حل مشاكلها بنفسها، وذلك لأنه فن يحتاج إلى الدقة الشديدة أثناء طي الورق بطريقة معينة وتشكيل قطع مميزة منه كالأوز والغيتار، وحاليا تعمل على تجسيد شكل البومة.

هذه الأشكال المختلفة هي تتفنن في تحويلها إلى قطع فنية في غاية الدقة والجمال. وتشير يارا إلى أنها أيضا تهتم كثيرا بفن الكولنغ كذلك، وهو فن يعتمد على الشرائط الورقية وابتكار أشكال عديدة من خلال اللف. وتنوه إلى أنها تسعى جاهدة لتطوير نفسها بنفسها، مستندة إلى رغبتها الدائمة بالابتكار والتجديد، فهي كشخصية شغوفة لا تتوقف أبدا عن البحث والتعلم.

أما عن دور مواقع التواصل الاجتماعي في تسويق منتجاتها، وتعريف الناس بها، فتبين يارا أنها في بداية اكتشافها لموهبتها اتجهت لعمل صفحة على “فيسبوك” تعرض من خلالها مشغولاتها، وفعلا وجدت فيها تفاعلا وإقبالا من قبل الأهل والأصدقاء، لذلك تحمست كثيرا وشعرت بالفرح آنذاك.

بدأت بتزيين الأحرف وصناعة البراويز ومن ثم انتقلت إلى أشكال أخرى. ومع قدوم جائحة كورونا وتأثر العالم ككل بها، قررت يارا أن تتوقف عن كل شيء وتغلق صفحتها على “فيسبوك”، لكنها عادت مرة أخرى بشكل جديد. هذه المرة رأت أن إمكانية وصولها للناس ستكون من خلال “انستغرام” و”البلوغرز”، فكان الحل أن ترسل صورا من هذه القطع الفنية إلى بعض الشخصيات المؤثرة والمشهورة على هذه المواقع باعتبارهم يدعمون المشاريع المنزلية ويسوقون لها عبر صفحاتهم، وهذا بالطبع زاد من تفاعل الناس وإقبالهم على شراء المنتجات، فكان ذلك حافزا كبيرا لها وشجعها أكثر ودفعها لأن تتوجه لبيع هذه القطع كهدايا.

أحلام كبيرة تراود يارا في هذا المجال؛ حيث تطمح إلى بناء سمعة لها تمكنها من كسب ثقة الناس والإقبال على مشغولاتها، كما تفكر أيضا بفتح محل صغير خاص بها تعرض فيه كل ما تصنعه. إلى ذلك، تحلم بأن تكون لها لمسة مميزة بالمزج بين فني الأورغامي والكولنغ. أما على صعيد الدراسة فتجتهد لأن تتخصص في تصميم الأزياء لتميزها برسم التصاميم وإضفاء بعض اللمسات الجمالية التي تؤكد أناقتها وذوقها وولعها الشديد بالفن.