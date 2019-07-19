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يارا قاقيش تحرز فضية بطولة آسيا للجوجيتسو

منذ 3 ساعات

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عمان – الغد – توجت لاعبة المنتخب الوطني للجوجيتسو ، يارا قاقيش ، الجمعة ، بالميدالية الفضية ، مع ختام مشاركة المنتخب الوطني في بطولة آسيا والتي استضافتها العاصمة المنغولية أولان باتور.

وبهذه الميدالية أنهى المنتخب الوطني مشاركته في البطولة برصيد 6 ميداليات من بينها ذهبية واحدة وثلاث فضيات وبرونزيتتين.

وكان اللاعب باسل فانوس قد أهدى الأردن يوم أمس الميدالية ذهبية في منافسات وزن تحت 94 كغم.
فيما جاءت الفضيات الثلاث من خلال اللاعبين : عبدالكريم الرشيد (وزن تحت 69 كغم) وسامح أبو الراغب (وزن فوق 94 كغم) ويارا قاقيش (وزن تحت 60 كغم).

وحقق اللاعبان حسين الرشيد (وزن تحت 77 كغم) وزيد جرندوقة (وزن تحت 94 كغم) ميداليتين برونزيتين.

يذكر أن النسخة الماضية من البطولة والتي جرت في كازاخستان العام 2017 حصل منتخبنا على 3 ميداليات ، ذهبية من خلال اللاعب عبدالكريم الرشيد وبرونزيتين لكل من زيد جرندوقة وياسمين الخطيب.

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