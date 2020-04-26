ياسر العظمة يبشر جمهوره بأعمال فنية جديدة (فيديو)

الغد- ظهر الفنان السوري یاسر العظمة، للمرة الأولى إلى متابعيه بعد انتشار شائعة وفاته التي تم تداولها في أغسطس من العام الماضي، مهنئا جمهوره بقدوم شهر رمضان وعلق على أزمة فيروس كورونا المستجد بتوجيه الدعاء إلى الله بأن يزيح هذه الغمة.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كان قد وثقه ياسر العظمة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلا: “يسعد مساكم يا أهل سوريا الكرام يسعد مسائك يا شام الحبيبة يا مسقط رأسي يامرتع طفولتي والذكريات”.

وواصل ياسر العظمة قائلا: “كل عام وأنتم بخیر بمناسبة حلول شھر رمضان الكریم والفضیل، أعاده الله على الجمیع بالأماني المحققة والوطن بخیر وزوال الغمة”، حسبما ذكر موقع إرم نيوز الإماراتي.

واستطرد “العظمة” قائلا: “شكرًا على تعليقاتكم الرائعة تجاه أعمالي اللي بتخليني أشعر إني قريب منكم وعايش معكم وعايشين معي وده شرف كبير لي، وأرفع راسي بالعالي إن محبين ومعجبين برامجي كتار ومن كل الأعمار”.

وكشف ياسر العظمة لجمهوره بإعلان عودته للإنتاج في الفترة المقبلة حيث يقوم بالعمل على إنتاج أعمال جدیدة قید التنفیذ حاليا، مبينا أن هذه الأعمال سیتم عرضھا على قناته الرسمیة التي دشنها عبر موقع الفيديوهات “یوتیوب”.

ووجه ياسر العظمة تحذيرا لجمهوره من انتحال شخصيته أو التحدث باسمه من جانب البعض حيث أكد أنه لا یمتلك سوى صفحة واحدة على موقع “فیسبوك”، وحساب على موقع “انستغرام” إضافة إلى قناته على “یوتیوب”.