 ياسمينة زيتون تتوج ملكة جمال لبنان لعام 2022 -(صور+فيديو)

فازت ياسمينة زيتون بلقب ملكة جمال ​لبنان​ لعام 2022، من بين 17 مشتركة، وتوجت مايا أبو الحسن وصيفة أولى وجاسينتا راشد وصيفة ثانية.

وبعد أكثر من ثلاث سنوات على غياب سهرة انتخاب ​ملكة جمال لبنان​، عاد هذا الحدث الجمالي الثقافي والفني الذي انتظره اللبنانيون لفترة طويلة من جديد، كدليل على تمسكهم بوجود الأمل في لبنان والتقدم بالرغم من المشاكل الاقتصادية والأزمات.

تجدر الإشارة الى أن حفل ملكة جمال لبنان كان قد غاب بسبب ثورة 17 تشرين وفيروس كورونا، وبقيت خلال هذه السنوات ملكة جمال لبنان ​مايا رعيدي​ تتربع على العرش منذ عام 2018.

/ LBCI

وأحيت نانسي عجرم الحفل، وغنت “إلى بيروت الأنثى”، أغنيتها الجديدة التي أطلقتها مع الموزع العالمي مارشميلو “صح صح”، وأغنية “سلامات”.

لحظة تتويج ياسمينة زيتون بلقب ملكة جمال لبنان 2022 pic.twitter.com/ZUSVuuZw5c — AKhbar Beirut – أخبار بيروت (@Akhbarbeirut) July 24, 2022

وذكرت قناة “LBCI” إن الجميلات الـ17 خضعن لامتحان الطلة، الجمال، والأسئلة، أمام لجنة تحكيم متخصصة تألفت من ممثلة وزارة السياحة ملكة جمال لبنان للعام 1993 سامايا شدراوي، ومدير شركة “IP STUDIOS” الشريكة في إنتاج الحفل محمد يحيي، وملكة جمال العالم الحالية كارولينا بيالاوسكا، والمديرة العامة لجريدة النهار والنهار العربي نايلة تويني، والمؤلف الموسيقي اللبناني ميشال فاضل، والإعلامية ومقدمة البرامج هيلدا خليفة، ومخرج مسرح كركلا إيفان كركلا، والمؤثرة العالمية على مواقع التواصل الاجتماعي كارن وازن.

هذا وتجدر الإشارة الى أن لبنان سيُشارك في مسابقة “ملكة جمال العالم Miss World” ومسابقة “ملكة جمال الكون Miss Universe”.