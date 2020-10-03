ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها عبر حسابها بموقع إنستقرام، صورة جديدة لها برفقة زوجها الملياردير أحمد أبو هشيمة، وبدا واضحا أن ياسمين وضعت لمسة الأناقة المميزة لها على إطلالة زوجها، حيث ظهرا معا بنفس الدرجة للون الأزرق الداكن، مع لمسات بسيطة من الاكسسوارات.

ياسمين صبري كعادتها لم تضع أية تعليقات على صورها مع زوجها أحمد أبو هشيمة حيث تكتفى بوضع أيقونات القلب الأحمر للتعبير عن الحالة الرومانسية ورد عليها أبو هشيمة بوضع قلبين باللون الأحمر، والمثير أنه تلقى أكثر من 100 تعليق أغلبهم فتيات راغبات في الزواج منه.

يذكر أن ياسمين صبري وأبو هشيمة عقدا قرانهما في حفل عائلي محدود منتصف أبريل الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا وحظر التجمعات، وتسبب غياب والدها عن الحفل في أزمة كبرى وتبين لاحقا أنه في العزل الصحي بسبب مشاركته في علاج حالات مصابة بفيروس كورونا.

وتسبب حساب موثق للنجمة ياسمين صبري على موقع الفيس بوك في رواج شائعة حملها، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وهي تعلن عن حملها الأول وتطلب التهاني من جمهورها، وتبين لاحقا أن الصورة مفبركة ومصدرها الحساب الموثق بالعلامة الزرقاء، علما أن ياسمين لا تملك أية حسابات على الفيس بوك.

الصورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأكدت حمل ياسمين صبري في طفلها الأول من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وكتبت على الصورة: أنا حامل مافيش مبروك.

وبادر عدد كبير من جمهور ياسمين صبري لملاحقة الانتشار السريع للصورة بتوضيح أن الفنانة المصرية لا تملك إلا حسابا على موقع تويتر وآخر على إنستقرام، ولا تشارك بأي حساب على موقعي الفيس بوك أو التيك توك، ولم تعلن ياسمين صبري عن موقفها تجاه الحساب الذي يحمل اسمها على الفيس خاصة وأنه صار المصدر الأول للشائعات التي تخص حياتها الشخصية.