ياسمين عبد العزيز في كامل أناقتها بفستان أسود ومنى زكى تغازلها

القاهرة- شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز متابعيها وجمهورها مقطع فيديو قصير عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، ظهرت من خلاله وهى فى كامل أناقتها، حيث ارتدت فستانا أسود اللون، وسرعان ما استقبلت عددا كبيرا من التعليقات والإعجابات من أصدقائها ومتابعيها.

ومن ضمن التعليقات التي جاءت على الظهور الكلاسيكي للنجمة ياسمين عبد العزيز، تعليق من النجمة منى زكى التى غازلتها بعدد من “القلوب” على ظهورها.

ويشار إلى أن آخر ظهور درامي لياسمين عبد العزيز، مشاركتها في بطولة مسلسل “و نحب تاني ليه” الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2020.

تدور أحداث مسلسل “و نحب تاني ليه” في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعاني منها معظم الأزواج.

“ونحب تاني ليه” بطولة كلا من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.